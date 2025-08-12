Mondiali
Gara in Cina del World Games a 43 gradi: morto dopo tre giorni di agonia l’atleta italiano Bertolis
Per il mondiale in Polonia gli atleti della Nazionale con il lutto al braccio
È morto Mattia Debertolis, l’atleta della nazionale di corsa orientamento colpito da malore durante la gara d’esordio dei World Games. Lo comunica con una nota il presidente Fiso, Alfio Giomi e il Consiglio Federale Fiso. “Mattia ci ha lasciato, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papà Fabio, la compagna Jessica, i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, dal CT Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della IOF e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell’Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo”, si legge nella nota.
"Vista l'imminente partecipazione della squadra nazionale di Mtb-O alle competizioni mondiali in Polonia, per volontà della famiglia di Mattia e d'accordo anche con il Consiglio Federale, gli atleti potranno prendere parte alle competizioni in nome e in memoria di Mattia stesso. A tal proposito Vi invito, compatibilmente con l'attrezzatura consentita in gara, ad indossare il lutto al braccio", è il messaggio di Giomi agli azzurri della Mtb-O impegnati con i Campionati Mondiali in Polonia.