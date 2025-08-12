Gara in Cina del World Games a 43 gradi: morto dopo tre giorni di agonia l’atleta italiano Bertolis

Mondiali

Per il mondiale in Polonia gli atleti della Nazionale con il lutto al braccio

È morto Mattia Debertolis, l’atleta della nazionale di corsa orientamento colpito da malore durante la gara d’esordio dei World Games. Lo comunica con una nota il presidente Fiso, Alfio Giomi e il Consiglio Federale Fiso. “Mattia ci ha lasciato, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papà Fabio, la compagna Jessica, i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, dal CT Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della IOF e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell’Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo”, si legge nella nota.