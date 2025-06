Gela, arriva l’estate e anche l’abbandono di animali: «Siamo stanchi, l’Asp deve intervenire con le sterilizzazioni a tappeto»

L'emergenza

Non è mai stato attivato un pronto soccorso veterinario né un servizio in h24

Arriva la stagione estiva, il caldo torrido e la voglia di vacanze e cresce anche l’abbandono degli animali. Tutto questo si registra mentre le animaliste Liliana Mistretta e Giulia Cassaro stanno facendo i conti con le continue richieste che giungono dal territorio. Anche le più disparate: dalla segnalazione per un cane che stava nel balcone all’intervento per un gatto con una ferita al collo.

«Siamo volontari – affermano – e cerchiamo di dare delle risposte, ma è anche vero che l’Asp deve garantire tutti i servizi previsti dalle norme regionali. Non si possono avere due pesi e due misure, per alcuni argomenti ci si trincera dietro alle direttive regionali per altre invece no ne tengono conto. La città di Gela è grande e ci sono diverse problematiche. Una di queste riguarda la sterilizzazione delle colonie di gatti. Non si sono possono effettuare le sterilizzazioni a macchie di leopardo perché in questo modo non riusciamo a governare il problema. Bisogna attivare il servizio soccorso veterinario in h24».

Servizi carenti

Fino a qualche tempo fa l’Asp di Caltanissetta si trincerava dietro alla carenza di personale in forza al servizio, poi sono state effettuate le assunzioni. «Ancora oggi le difficoltà sono tante – affermano le due animaliste – non possiamo noi sopperire alle carenze di un ente pubblico che non riesce a dare risposte al territorio. Ci vogliono veterinari in h24 sempre reperibili e con strumentazione sanitaria per intervenire nei tanti interventi su strada».