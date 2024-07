Giardini Naxos: ufficio IMU chiuso nonostante la prenotazione

Lo dico

A seguito di un accertamento Imu inviato dal comune di Giardini Naxos, prendo un appuntamento tramite il sito istituzionale con il mio Spid, per ieri 25 luglio ore 17. Stampo la mia prenotazione e successivamente mi viene data conferma alla mia email con ben 2 email di conferma da parte del comune. Il pomeriggio addirittura alle 16.08 mi viene inviata altra email per ricordarmi l’appuntamento sempre dal comune.

Bene arrivo in Piazza Abate Cacciola dove si trova il Comune e l’ufficio Imu competente. Il portone è chiuso, tutto è serrato, mi accorgo che svolazza un foglio semi appiccicato su esso che dice ….”dal 15 giugno 2023 gli uffici rimarranno chiusi nelle ore pomeridiane” .