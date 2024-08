Sport

In seconda frazione Marcell Jacobs, in terza Fausto Desalu e in ultima Filippo Tortu. Nel mirino la finale di domani per difendere l'oro vinto nel 2021 a Tokyo

Stamattina alle 11,35 entra in scena a Parigi la staffetta 4×100 dell’Italia oro ai Giochi di Tokyo 2021 con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Il d.t. Antonio La Torre e il prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra hanno definito la composizione dei due quartetti veloci e la 4×100 uomini vedrà in prima frazione lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo, in seconda Marcell Jacobs, in terza Fausto Desalun e in ultima Filippo Tortu.

Rispetto alla finale di Tokyo che aveva visto l’Italia vincere l’oro, Matteo Melluzzo prenderà il posto in prima frazione al posto di Lorenzo Patta, mentre rispetto al quartetto oro lo scorso giugno a Roma (Melluzzo, Jacobs, Patta, Tortu), Desalu prenderà il posto di Patta.

“Il gruppo sta bene e soprattutto è unito – spiega il prof. Di Mulo – e correremo in una batteria dove non c’è possibilità di risparmiarsi perchè servirà correre forte per conquistare uno dei due posti che qualificano direttamente o uno dei due tempi di ripescaggio. Siamo infatti nella prima semifinale in ottava corsia con avversari come il Giappone, Australia, Nigeria, Olanda, Sudafrica, Gran Bretagna e Stati Uniti tutte potenziali finaliste».

Gianni, Nadia ed Elena Melluzzo, papà, mamma e sorella di Matteo a Parigi

Per Matteo Melluzzo allievo a Catania del prof. Filippo Di Mulo un premio alla grande stagione visto che oltre all’oro europeo con la 4×100 si è laureato campione d’Italia assoluto e ha corso i 100 in 10″12, 8° crono all time in Italia e il più veloce di sempre in Sicilia. A Parigi a fare il tifo per Matteo ci sarà tutta la famiglia, dal papà Gianni che l’ha plasmato e allenato in questi anni prima del passaggio con Di Mulo, alla mamma Nadia e la sorella Elena.