Il quartetto azzurro ha chiuso con il quinto tempo: 38"07, ma nella finale in programma domani alle 19,45 ha tutte le carte in regola per difendere l'oro vinto nel 2021 ai Giochi di Tokyo

Ai Giochi di Parigi, a fatica ma con grande merito il quartetto della staffetta 4×100 maschile dell’Italia ha conquistato un posto nella finale di domani alle 19,45 dove potrà così difendere l’oro olimpico vinto nel 2021 ai Giochi di Tokyo. Stamattina il quartetto messo in campo dal prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra, con il siracusano Matteo Melluzzo in prima, Marcell Jacobs in seconda, Fausto Desalu e Filippo Tortu, con cambi ancora migliorabili, hanno chiuso al 5° posto la prima semifinale in 38″07 dietro a Stati Uniti (37″47), Sudafrica (37″94), Gran Bretagna (38’04) e Giappone (38’06”).

Lo straordinario quartetto azzurro della 4×100 in finale: Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo, Filippo Tortu e Fausto Desalu

Il siracusano Matteo Melluzzo

“Penso di aver corso una buona frazione – le parole dello sprinter siracusano – avevamo qualche timore ma abbiamo centrato l’obiettivo e adesso sotto con la finale”. “Era importante centrare la finale – poi sottolineano all’unisono Jacobs, Desalu e Tortu – adesso faremo subito una riunione di gruppo e domani entreremo in pista con energie diverse e sicuramente riusciremo a dare qualcosa di più e puntare a difendere l’oro vinto a Tokyo“.

Marcell Jacobs e Matteo Melluzzo

I PARZIALI. Come parziale Matteo Melluzzo ha corso alla grande ka sua frazione in 10″34 e meglio di lui ha fatto solo il giapponese Sani Brown; 9″21 per Marcell Jacobs, 9″35 per Fausto Desalu e 9217 per Filippo Tortu.

Il prof. Filippo Di Mulo e Filippo Tortu