Giochi Paralimpici Parigi 2024: via mercoledì, in azzurro sette magnifici campioni siciliani

Aprono la lista la sprinter gelese Monica Contrafatto e la schermitrice siracusana Loredana Trigilia, prulimedagliate in questa manifestazione. Completano la spedizione isolana Carolina Costa (judo), Xenia Francesca Palazzo (nuoto), Veronica Floreno (tennistavolo), Antonino Bossolo (taekwondo) e Rosa Efomo De Marco (badminton),

La Francia torna capitale dello sport globale e dopo le Olimpiadi, da mercoledì all’8 settembre Parigi ospiterà la 17ª edizione dei Giochi Paralimpici. L’Italia sarà presente in 17 discipline e con 141 atleti in gara, la delegazione più numerosa di sempre alle Paralimpiadi.

La grinta della sprinter gelese Monica Contrafatto

In azzurro a Parigi ci saranno sette campioni paralimpici siciliani (uno in più rispetto ai 6 di Tokyo 2021) e apre la lista la formidabile sprinter gelese Monica Contrafatto, alla sua terza Paralimpiadi nell’atletica dopo i due bronzi sui 100 vinti a Rio 2016 e Tokyo 2021. La foto sul podio a Tokyo 2021 con Ambra Sabatini (sarà la portabandiera insieme al ciclista Luca Mazzone) e Martina Caironi è un pezzo della storia dello sport paralimpico. Una Contrafatto motivata: «Le aspettative in Francia? Salire di nuovo tutte e tre sul podio».

Luca Mazzone e Ambra Sabatini saranno i portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi con Luca Pancalli presidente del Comitato Paralimpico Italiano e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Record di partecipazioni per la plurimedagliata schermitrice siracusana Loredana Trigilia che a Parigi sarà alla sua 7ª Paralimpiadi dopo Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2021. Veterana, mamma e capitana dell’Italscherma che schiera la formidabile Bebe Vio: «Dopo un incidente stradale la scherma mi ha aiutato tantissimo, mi è entrata nel sangue regalandomi la grande gioia di rappresentare l’Italia con il momento più importante della mia carriera a Rio col bronzo con il team di fioretto».

La siracusana Loredana Trigilio (scherma) alla sua settima Paralimpiadi

Terza Paralimpiade per la trapanese Veronica Floreno nel tiro con l’arco e per la palermitana Xenia Francesca Palazzo nel nuoto. Veronica Floreno vanta già una carriera lunga (ottavi di finali a Rio e 4ª a Tokyo 2021) e sottolinea: «Rappresentare i colori azzurri sarà per me un motivo di grande orgoglio».

La trapanese Veronica Floreno (tennistavolo)

Xenia Francesca Palazzo è pronta a Parigi a partecipare alla sua 3ª Paralimpiadi dopo Rio e le 4 medaglie (1 oro, 1 argento 2 bronzi) vinte a Tokyo: «Fin da bambina la mia famiglia mi ha sostenuto e spinto a praticare il nuoto».

La palermitana Xenia Francesca Palazzo (nuoto)

Seconda partecipazione alle Paralimpiadi dopo Tokyo 2021 per la judoka messinese Carolina Costa e il campione di taekwondo, il palermitano Antonino Bossolo. Carolina Costa, figlia d’arte con l’indimenticabile papà Franco che è stato un grande campione di judo e la mamma-allenatrice Katarzyna Juszczak.

La messinese Carolina Costa (judo) bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021

Affetta da una malattia progressiva agli occhi Carolina dopo una grande carriera tra le normodotate, adesso è tra le migliori judoka paralimpiche e a Parigi arriverà da campionessa del mondo in carica oltre ad aver vinto il bronzo a Tokyo. «Devo tutto a mio padre – confessa Carolina -e al mio primo sostenitore: mio nonno Stanislaw. Da campionessa del mondo in carica a Parigi non temo nessuno».

Il palermitano Antonino Bossolo (taekwondo)

Antonino Bossolo sarà l’unico azzurro presente a Parigi nel taekwondo e dopo il 5° posto di Tokyo confessa: «Non temo alcun avversario e sono convinto di poter fare bene».

La palermitana Rosa Efomo De Marco (Badminton)

Chiude la pattuglia siciliana a Parigi la palermitana Rosa Efomo De Marco, la più giovane, classe 2001, la prima azzurra nel bandiminton alle Paralimpiadi: «Rappresentare l’Italia ed essere la prima atleta azzurra in questa disciplina è un onore».