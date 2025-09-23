Gli insulti dell’ex pm Natoli, Manfredi Borsellino: «Noi fortunati a essere di “un’altra categoria”»

Mafia

La lettera ai figli dopo la trasmissione di Massimo Giletti "Lo stato delle cose"

«Cari Merope, Paolo e Fiammetta, a distanza di anni emerge che un altro ex collega del vostro nonno, seppure nel corso di una conversazione privata, avrebbe definito vostro padre e le sue sorelle “tutti senza neuroni”, insulti ed epiteti più o meno analoghi a quelli – come ricorderete – che ci aveva rivolto un’altra autorevole ex giudice, oggi condannata e detenuta per avere reiteratamente tradito quello Stato per cui vostro nonno aveva sacrificato la vita». Inizia così la lettera che Manfredi Borsellino ha inviato ai figli dopo la puntata di ieri della trasmissione di ieri “Lo stato delle cose” di Massimo Giletti. L’ex pm Gioacchino Natoli in un’intercettazione ha definito i figli del giudice ucciso nel ‘92 «senza neuroni».