Gli spaghetti killer per incassare l’eredità: a Catania il processo, cosa è stato detto in aula

il caso

Paola Pepe è accusata dell'omicidio della pro zia Maria Basso

Oggi a Catania si è svolta l’udienza del processo a carico di Paola Pepe, accusata di omicidio e circonvenzione di incapace. La donna, secondo la tesi accusatoria, avrebbe portato via la parente all’improvviso dalla casa di riposo dove era ospite in Veneto per trasferirla in una struttura ad Aci Castello, nel catanese a dicembre 2023.

Pochi giorni dopo il trasferimento l’anziana è deceduta. Poco prima aveva consumato un pranzo con l’imputata. Un piatto di spaghetti triturati che avrebbero però portato – dalla ricostruzione della procura- a un peggioramento delle condizioni di salute.