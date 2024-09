Golf: nono podio tricolore in carriera per la giovane siracusana Ginevra Coppa

Sport

Il talento aretuseo in gara per il Golf Club Villa Condulmer, ha vinto il bronzo all'Asolo Golf Club ai tricolori Under 18. Nel 2023 aveva vinto il titolo italiano e runner up anche nel 2022

Ancora un podio per la golfista siracusana Ginevra Coppa. La talentuosa atleta aretusea in gara per il Golf Club Villa Condulmer non è riuscita a bissare il titolo vinto lo scorso anno a Miglianico (era stata anche runner up nel 2022), chiudendo al terzo posto all’Asolo Golf Club nel campionato nazionale ragazze match Play/Trofeo Roberta Bertotto con in gara le migliori giovani Under 18 italiane.

La siracusana Ginevra Coppa in azione

Ginevra Coppa si è fermata nella corsa al titolo battuta in semifinale da Matilde Partele (5&3) che ha poi vinto il tricolore superando in finale per 1 up Alice Alexandra Negroni.

Nono podio in carriera ai tricolori per la siracusana Ginevra Coppa

Per Ginevra Coppa dal 2018 con quello conquistato ai tricolori Under 18, si tratta del nono podio tricolore (quattro terzi posti di cui uno assoluto; quattro secondi posti di cui uno assoluto ed una vittoria lo scorso anno nel campionato nazionale ragazze Match Play) e la vittoria agli Internazionali di Francia Under 14, che confermano la continua crescita della golfista siracusana, figlia d’arte (il papà Adolfo è stato uno dei più grandi campioni della pallamano aretusea) che con questi successi vede ripagata gli enormi sacrifici ai quali si sottopone per rimanere ad altissimi livelli nel golf italiano dove ormai è una delle stelle consacrate.

Al centro Ginevra Coppa con a fianco la mamma Elga e il papà Adolfo

