Golf: Sicily Winter Tour nel segno dei due talenti siciliani Ginevra Coppa e Federico Randazzo

Sport

L'aretusea e l'etneo hanno dominato la scena nella gara svoltasi al Sicilia's Picciolo Etna Golf

Dal podio al campionato nazionale ragazze match Play/Trofeo Roberta Bertotto svoltosi lo scorso settembre all’Asolo Golf Club con in gara i migliori giovani Under 18 italiani, al trionfo al Sicily Winter Tour 54/54 per la siracusana Ginevra Coppa e il catanese Federico Randazzo.

Ginevra Coppa e Federico Randazzo in trionfo al Sicily Winter Tour

Il Sicily Winter Tour 54/54 svoltosi al Sicilia’s Picciolo Etna Golf, in uno degli scenari più suggestivi della Sicilia con l’Etna sullo sfondo, ha visto una partecipazione qualificata e ha regalato spettacolo nelle tre giornate di gare.

Federico Randazzo (Sicilia’s Picciolo)

La premiazione di Federico Randazzo

In campo maschile ad imporsi è stato il catanese Federico Randazzo con l’atleta di casa del Sicilia’s Picciolo che solo dopo uno spareggio ha concesso un magico bis battendo con uno score di +12 il compagno della Sicilia’s Marra Golf Academy, Nicolò Cordio e podio completato da Riccardo Romano (Parco Roma).

la premiazione di Ginevra Coppa

La gara femminile ha visto in azione la siracusana Ginevra Coppa (Villa Condulmer) capace anche lei con un par di +12 di precedere Emma Mandelli (Monticelli) e l’etnea Federica Scrofani (Sicilia’s Picciolo), altro talento della Sicilia’s Marra Golf Academy del maestro Giuseppe Marra.

I protagonisti del Sicily Winter Tour 54/54

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA