Greta Thunberg e gli altri undici: chi c’è a bordo della Freedom Flotilla salpata da Catania e fermata dagli israeliani

il caso

La nave era partita per portare aiuti a Gaza

Sono 12 gli attivisti a bordo della barca Madleen con la quale l’organizzazione Freedom Flotilla puntava a arrivare a Gaza per portare aiuti umanitari simbolici forzando il blocco israeliano.

La più famosa del gruppo è Greta Thunberg, attivista svedese per il cambiamento climatico che da qualche tempo ha imbracciato la causa palestinese. A Catania, da dove il veliero è partito, era stato visto anche l’attore di Game of Thrones Liam Cunningham ma la Freedom Flotilla ha smentito la presenza a bordo. C’è invece Rima Hassan, nata in un campo profughi palestinese in Siria e ora membro del Parlamento europeo e Yasemin Acar, attivista tedesca nata e cresciuta da genitori curdi provenienti dalla Turchia.