Guasto ad una gru sulla pista di Fontanarossa, chiuso l’aeroporto di Catania

Disagi nello scalo etneo, stop ad arrivi e partenze. Dirottato a Roma il volo Delta da New York

La Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha comunicato di avere chiuso lo scalo sia per i voli in partenza che per quelli in arrivo.

La decisione è stata presa a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea, dovuta alla presenza di ostacoli lungo le rotte di atterraggio e decollo situate a ovest della pista. La SAC sta monitorando costantemente la situazione per valutare l’evolversi degli eventi che hanno provocato questi disservizi. La causa è legata ad una gru, impegnata nei lavori di Rfi, bloccata per un guasto sulla pista.

Sono stati dirottati a Roma il volo Delta da New York, il volo per Malta è tornato indietro, mentre a Palermo sono atterrati i voli Ryanair provenienti da Pisa e Roma e Easyjet da Ginevra.

