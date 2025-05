“Ha ucciso mamma”, bimba chiama il 118 e fa arrestare il padre

Nel Milanese

Una donna di 43 anni è stata accoltellata e uccisa ieri sera in un appartamento a Settala, nei pressi di Milano

Una bimba 10 anni ha chiamato il 118 dicendo che la madre era stata uccisa dal padre, facendolo in questo modo arrestare. E’ accaduto ieri sera a Settala, alle porte di Milano. Il corpo senza vita della donna, 43 anni, di origine marocchina, è stato trovato all’interno di un appartamento in via Cerca con diverse ferite da taglio. L’uomo, un connazionale di 50 anni, in forte stato di alterazione, è stato portato in carcere dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, hanno trovato la bambina che stava uscendo dal palazzo e il padre che la seguiva. La bambina, illesa, è stata affidata a un parente.

