HandiCREA e la Fondazione habitat umano insieme per “costruire ambienti di vita accessibili, consapevoli e curanti”

Un’alleanza tra il Nord e il Sud, pensata per valorizzare i servizi per la disabilità nei progetti di riabilitazione degli ambienti di vita e programmazione della vita indipendente, con l’obiettivo di estendere tali modelli a livello nazionale attraverso azioni pilota condivise.

HandiCREA, cooperativa sociale fondata a Trento nel 1995 da Graziella Anesi e ora presieduta da Roberto Mosna e la Fondazione habitat umano, ente morale (riconosciuto giuridicamente) con sede a Lipari (presieduta dall’arch. Francesco Ferrara), hanno avviato un percorso di cooperazione che unisce esperienza tecnica, visione culturale e azione sul territorio.

“Siamo convinti che oggi sia necessario unire pratiche territoriali mature e visioni culturali innovative – da Trento a Canicattì – per dare risposta concreta e sistemica ai bisogni della persona fragile e della famiglia con disabilità. Questa intesa rappresenta una scommessa in questa direzione”, dichiarano all’unisono Roberto Mosna e Francesco Ferrara.

Tra i punti qualificanti dell’intesa:

• L’attivazione di modelli e sistemi per la promozione e valutazione dell’accessibilità multisensoriale, applicabili a siti puntuali, centri urbani minori e aree marginali. Saranno elaborati strumenti operativi semplificati, destinati in particolare ai piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti, nell’ambito di una cabina di regia tecnica per i Peba (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche).

• La definizione di un modulo formativo sullo Human Habitat Design (progetto inclusivo dell’ambiente di vita), rivolto a operatori pubblici e privati, finalizzato alla certificazione di competenze capaci di attivare reti di sistema per l’empowerment della persona con disabilità.

• L’attivazione di una cabina di regia congiunta, aperta al partenariato sociale e al Terzo settore, rivolta alla pubblica amministrazione e ai consorzi comunali, per accompagnare i territori più fragili nell’applicazione dei princìpi di accessibilità universale. Sono previsti anche sportelli fisici e digitali, sul modello dello sportello disabilità e del call center già attivati da HandiCREA a Trento.

• La redazione e diffusione di una lettera aperta congiunta che esprima la volontà comune di promuovere il diritto a un ambiente di vita accessibile a tutti.

CHI SIAMO

HandiCREAnasce il 18 maggio 1995 a Trento su iniziativa pionieristica di Graziella Anesi (1955-2023) e altri 11 soci, con lo scopo di “…perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati…”. L’iniziativa si proponeva di fornire strumenti e informazioni pratiche per l’inclusione delle persone con disabilità, in un contesto storico ancora povero di risposte sistemiche. La scelta della forma cooperativa ha permesso a HandiCREA di divenire un riferimento riconosciuto sia per i cittadini sia per le istituzioni. Per maggiori info: www.handicrea.it.