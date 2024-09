Harry compie 40 anni, gli auguri di Re Carlo e di William e Kate rompono il gelo

i reali inglesi

Dopo anni di tensioni, per la prima volta dal 2021 un messaggio di buon compleanno al principe ribelle sull'account della famiglia reale

Dopo anni di tensioni, la famiglia reale britannica, per la prima volta dal 2021, ha fatto oggi gli auguri di buon compleanno al principe Harry che compie 40 anni. Il primo messaggio è stato pubblicato questa mattina sull’account ufficiale della famiglia reale. «Auguriamo al Duca di Sussex un felicissimo compleanno», recitava il post su X. A questo ne è seguito un altro, altrettanto sintetico, pubblicato sull’account X del principe William e di sua moglie, la principessa Kate.

Secondo i media britannici, l’ultimo messaggio di questo tipo risale al 2021. L’anno in cui il principe Harry e sua moglie Meghan hanno affermato, in una sensazionale intervista a Oprah Winfrey, che un membro della famiglia reale aveva messo in dubbio il colore della pelle del loro figlio Archie quando Meghan era incinta. Il colpo finale è arrivato all’inizio del 2023 con la pubblicazione di «Spare», l’autobiografia senza filtri e senza compromessi del principe, molto critica nei confronti della famiglia reale. A dimostrazione di queste tensioni, l’ultima apparizione pubblica del principe Harry insieme a suo fratello William risale al settembre 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Harry ha rivisto il padre, Carlo III, molto brevemente lo scorso febbraio, quando era stato annunciato il suo cancro. Nella recente visita lampo di Harry in Inghilterra per il funerale dello zio, lord Robert Fellowes, cognato di Lady D, Harry e il fratello non si erano nemmeno parlati.

«Ero ansioso a 30 anni, sono entusiasta a 40», ha dichiarato il principe alla Bbc in un comunicato, senza menzionare la sua famiglia. Il principe Harry festeggia il suo compleanno in California con i due figli e i loro due figli, il principe Archie, 5 anni, e la principessa Lilibet, 3 anni, e la moglie Meghan. La coppia vive lì dal 2020.

Giunto al passaggio fondamentale dei 40 anni il principe ribelle Harry resta lontano, fisicamente e psicologicamente, dalla famiglia reale britannica dopo lo strappo del 2020 e l’autoesilio negli Stati Uniti con la moglie. Una scelta la sua da cui traspare oggi una certa serenità, secondo le parole da lui stesso fatte arrivare tramite una nota alla Bbc, per mandare comunque un messaggio al Regno Unito. Il secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana si è detto «emozionato» per l’importante compleanno di domenica 15 settembre, e non più «in ansia» come quando aveva dovuto doppiare i 30 anni e non aveva ancora trovato un equilibrio, ma anche deciso a portare avanti i tanti impegni: “Qualunque sia l’età, la mia missione è continuare a mostrarmi presente e fare del bene nel mondo».

E quindi l’attività di volontariato, a partire dal patrocinio degli Invictus Games, i giochi sportivi per i reduci di guerra mutilati, gli appuntamenti pubblici negli Usa e all’estero dove far sentire la sua voce, come la visita con Meghan in Colombia del mese scorso in cui ha lanciato un duro attacco contro le ‘fake news’ dopo i violenti disordini dei gruppi dell’ultradestra nel Regno all’insegna del razzismo e dell’islamofobia, innescati e alimentati proprio dalla disinformazione, oltre alla crociata del principe contro i tabloid britannici per le violazioni della sua privacy e in generale per gli abusi del giornalismo scandalistico.

Il duca di Sussex ha fatto sapere anche di voler festeggiare domenica insieme alla sua famiglia in California, prima di partire per una breve vacanza con un gruppo di amici, dando l’idea di essere un padre felice e impegnato nel rendere il mondo migliore per i propri figli, Archie, 5 anni, e Lilibet, 3: “Diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita, oltre a migliorare la concentrazione in tutto il mio lavoro». Ha così smentito ancora una volta le voci circolate sui tabloid, noti per l’ostilità nei suoi confronti, rispetto a un suo tentativo di contattare vecchi amici nel Regno per un eventuale ritorno dagli Usa con un riavvicinamento alla corte motivato da una presunta insofferenza per la vita californiana.

Gli auguri di oggi segnano un piccolo passo verso i Windsor, in particolare col fratello maggiore William ed erede al trono, in una Royal Family che non si fida più del “cadetto” e che è segnata da mesi di preoccupazioni per la duplice diagnosi di cancro per re Carlo e la principessa Kate. Proprio i problemi di salute hanno favorito qualche limitato segnale di riavvicinamento, come la visita di Harry in febbraio per incontrare a Londra il sovrano e i contatti telefonici privati tra i Sussex e William e la moglie Kate per esprimere solidarietà e vicinanza in momenti così difficili.