I concerti dell’estate in Sicilia, il cartellone degli appuntamenti di musica, teatro e cinema

Notizie

Da Max Pezzali a Messina il 9 al Volo a Catania l'11, e ancora Marranzano World Fest, Gazzelle, Blue, Annalisa, De Gregori, Antonacci, Mahmood....

Ecco un elenco (in aggiornamento) dei concerti dell’estate. Al via i Festival, dal Marranzano a Notomusica al cinema a Taormina. Un lunghissimo cartellone di appuntamenti in tutta la Sicilia.

MUSICA

7 luglio Marranzano World Fest Preludio in Contrada Settevoci (Castiglione di Sicilia). Tra gli artisti che animeranno la giornata ospiti internazionali come il francese Amaury Le Barde e l’ucraino Yehven Svatowsky e nazionali come Giorgio Maltese, Salvatore Perna e molti altri. Doppio appuntamento mercoledì 10. Si inizia alle ore 16, al Conservatorio “V. Bellini” di Catania, con un’introduzione alla musica indiana curata dal maestro Nicolò Melocchi del Conservatorio “G. Verdi” di Milano con la straordinaria presenza della leggenda del bansuri Hariprasad Chaurasia e di Debopriya Chatterjee.

Alle ore 19, la Biblioteca V. Bellini ospiterà il concerto sulla tradizione dei flauti e dei flauti doppi, dai Peloritani a Mumbai e al Rajastan, con protagonisti Nino Sergio e Nicolò Melocchi e il concerto/recital ispirato alla raccolta di Biagio Guerrera “Casa Munnu”, che vedrà sul palco oltre al poeta anche Puccio Castrogiovanni, Riccardo Gerbino, Giovanni Arena, Marco Corbino, Simona Di Gregorio ed Eleonora Bordonaro. Giovedì 11 sarà la volta del concerto dedicato ai flauti dal Mediterraneo al Medio Oriente, con aperitivo a tema, che animerà dalle ore 19 la corte interna della Galleria d’arte moderna di Catania. Protagonisti saranno Nino Sergio, l’artista marocchino Nour Eddine e il musicista iraniano Pajman Tadayon. Alle 21, invece, la Sicilia incontra la Palestina con la doppia perfomance al Castello Ursino di Mimì Sterrantino assieme a Davide Campisi e all’Orchestra Jacaranda con il cantante Faisal Taher.Venerdì 12 esibizioni del trio di musicisti marocchini composto da Nour Eddine, Abdel Majid Karam e Yassin El Mahi, dell’ensemble palermitano Mystikos e dell’artista siracusano Carmelo Salemi.La due giorni conclusiva si terrà negli spazi di Femminamorta, nelle campagne di Riposto. Si inizia sabato 13 con un concerto al tramonto dedicato al suono dei marranzani, che vedrà protagonisti Piero Corso, Ataya, Amaury Le Barde, Yehven Svatowsky, Nicolò Melocchi, Hiram Salsano e molti altri. Gran finale, all’alba di domenica 14, con il concerto dei maestri del bansuri Pandit Hariprasad Chaurasia, Debopriya Chatterjee, Nicolò Melocchi e del percussionista indiano Sanjay Kansa Banik. Qui il programma in dettaglio

7 luglio Noto Musica Festival Orchestra giovanile Fontane di Roma Cortile del Chiostro dei Gesuiti. Il festival prosegue mercoledì 10 luglio con il vincitore del premio Busoni 2023, Arsenii Moon, lunedì 15 luglio la cantautrice Rossana Casale si esibirà in un tributo jazz a Joni Mitchell, domenica 21 luglio Ramin Bahrami e i Solis String Quartet presentano “Il Golfo Magico – ovvero Mozart e Napoli”, giovedì 25 luglio Gegè Telesforo con il suo personale tributo al blues, gran finale venerdì 2 agosto con Angelo Branduardi e le sue “Confessioni di un malandrino”, in duo con Fabio Valdemarin.

7 luglio Take 6 Palermo Teatro di Verdura. Con ben dieci Grammy Awards i Take 6 & Orchestra Jazz Siciliana chiudono il Sicilia Jazz Festival

7 luglio anteprima FestiValle Palermo Cantieri Culturali della Zisa. Averna Spazio Open protagonisti la band francese Dov’è Liana, il batterista Andrea Normanno con il suo live e il dj set di Bangover Crew.Palermo

8 luglio Carolina Benvenga Palermo Teatro di Verdura, Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina, la star più amata dai bambini, e scattare una foto con lei, dalle ore 18:45, mentre alle ore 20:15 inizierà lo show musicale. “Un’estate favolosa”

9 luglio Carolina Benvenga Zafferana anfiteatro comunale, Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina, la star più amata dai bambini, e scattare una foto con lei, dalle ore 18:45, mentre alle ore 20:15 inizierà lo show musicale. “Un’estate favolosa”

9 luglio Max Pezzali Messina Stadio San Filippo

11 luglio Il Volo Catania Villa Bellini

12 luglio Salmo & Noyz Catania Villa Bellini

13 luglio Gazzelle Catania Villa Bellini

13 luglio Il Volo Palermo Velodromo Borsellino

14 luglio Roberto Bolle and friends Siracusa Teatro greco

18 luglio Blue Catania Villa Bellini

18 luglio Alkantara Fest – il festival internazionale di folk and world music che si terrà dal 18 luglio al 2 agosto qui il programma

19 luglio Tommaso Paradiso Catania Villa Bellini

20 luglio Tommaso Paradiso Palermo Cantieri Culturali alla Zisa

22 luglio Tedua Catania Villa Bellini

23 luglio Gigi Finizio Catania Villa Bellini

23 luglio I Ricchi e Poveri Palermo al Teatro di Verdura

26 luglio Coez & Frah Quintale Palermo Cantieri Culturali alla Zisa

26 luglio Annalisa Catania Villa Bellini

27 luglio Annalisa Palermo Cantieri culturali alla Zisa

27 luglio Ariete Catania Villa Bellini

27 luglio Sergio Cammariere Zafferana

28 luglio Fabio Concato Zafferana

AGOSTO

1 agosto Francesco De Gregori Catania, Villa Bellini

2 agosto Piccolo Festival Piccolo Parco urbano Bagheria. Ecco la line-up completa : Angelo Sicurella, Kid Gamma e Soap, in apertura, Angelina Mango, BNKR44 e Santi Francesi

2 agosto Irama Catania Villa Bellini

3 agosto Gemitaiz Catania Villa Bellini

1 – 2 – 3 agosto Biagio Antonacci Taormina Teatro Antico

3 agosto Panariello e Masini Castello di Milazzo

3 agosto De Gregori Noto Scalinata della cattedrale

4 agosto De Gregori Palermo Teatro di Verdura

5 agosto Billy Cobham Marina di Modica

7 agosto Marcella Bella Catania Villa Bellini

7 agosto Russell Crowe & The Gentlemen Barbers Noto Scalinata della Cattedrale

7 agosto Il Tre Zafferana

8 agosto Alice Catania Villa Bellini

8 agosto Cristiano De Andrè Palermo (Teatro di Verdura)

8 agosto Carmen Consoli “Terra ca nun senti” Milazzo Teatro al Castello

8 agosto Colapesce DiMartino Castelbuono Ypsigrock Festival

8-11 agosto FestiValle Agrigento Valle dei Templi il programma

9 agosto Carmen Consoli “Terra ca nun senti” Finale di Pollina I Teatro Parco Urbano

9 Agosto Fiorella Mannoia Catania Villa Bellini

10 agosto Emma Catania Villa Bellini

10 Agosto Fiorella Mannoia Palermo Teatro di Verdura

10 agosto Carmen Consoli “Terra ca nun senti” Marina di Modica

10 agosto Colapesce DiMartino Noto

11 – 12 agosto Gigi D’Alessio Catania Villa Bellini

11 agosto Carmen Consoli “Terra ca nun senti” Aidone area archeologica di Morgantina

12 Agosto Fiorella Mannoia Tindari Teatro Greco

12 agosto Tony Hadley (ex leader degli Spandau Ballet), accompagnato dalla Fabulous Th Band Palermo

13 agosto Tony Hadley (ex leader degli Spandau Ballet), accompagnato dalla Fabulous Th Band Catania Villa Bellini

16 agosto Renga e Nek Catania Villa Bellini

16 agosto Piero Pelù Noto Scalinata della Cattedrale

16 agosto Daniele Silvestri Pollina

17- 18 agosto Pooh Catania Villa Bellini

17 agosto Max Gazzè Noto Scalinata della cattedrale

18 agosto Piero Pelù Bagheria Piccolo Parco Urbano

20 agosto Manu Chao Acoustic, unica data siciliana, Piccolo Parco Urbano di Bagheria

20 agosto Mahmood Catania Villa Bellini

20 agosto Umberto Tozzi Milazzo

20 agosto Pooh Palermo Velodromo P. Borsellino

21 Agosto Mahmood Palermo Teatro di Verdura

21 agosto Gabry Ponte Catania Villa Bellini

22 agosto Umberto Tozzi Catania Villa Bellini

23 agosto Umberto Tozzi Palermo, Teatro di Verdura

23 agosto Achille Lauro Catania Villa Bellini

23 agosto Massimo Ranieri Tindari

24 agosto Francesco Gabbani Milazzo (Teatro Al Castello)

24 agosto Ermal Meta Zafferana

25 agosto Edoardo Bennato Marina di Modica

25 agosto Ermal Meta Palermo Teatro di Verdura

25 agosto Massimo Ranieri Catania Villa Bellini

26 agosto Massimo Ranieri Palermo Teatro di Verdura

28 agosto Fabrizio Moro Catania Villa Bellini

29 agosto Fabrizio Moro Palermo Teatro di Verdura

29 agosto Antonello Venditti Catania Villa Bellini

31 agosto Antonello Venditti Palermo velodromo Borsellino

31 agosto Gigi D’alessio Messina Capo Peloro

31 agosto Deejay Time Celebration Catania Villa Bellini

SETTEMBRE

1 settembre Alex Britti Naso

14 settembre Mario Biondi Taormina Teatro antico

CINEMA

Ortigia Festival dal 6 al 13 luglio a Ortigia, dal 31 luglio al 2 agosto ad Avola

Tra i primi ospiti in arrivo Nino Frassica che si racconta tra cinema e televisione in un incontro con Steve Della Casa domenica 7 luglio alle 21:40 in Arena Logoteta. A seguire, alle 22:30, in omaggio a Camilleri Alessio Vassallo dialogherà, sempre con Steve Della Casa, sui luoghi e sul cinema di Camilleri. Domenica 7 luglio alle 22:00 in Arena Logoteta, della proiezione speciale de Il Bell’Antonio di Mauro Bolognini nella versione restaurata. Sempre il 7 luglio in Arena Logoteta, alle ore 21:00, per Cinema Women, l’anteprima nazionale di Moi Aussi di Judith Godrèche. Lunedì 8 luglio alle 21:00, sarà presentato, in anteprima regionale, Non Riattaccare di Manfredi Lucibello con Barbara Ronchi e Claudio Santamaria. Barbara Ronchi sarà presente al festival con il regista. Martedì 9 luglio alle 21:00 sarà la volta di Zamora, alla presenza di Neri Marcoré. Qui il programma

“Le Stranezze di Roberto Andò: da Tomasi di Lampedusa a Luigi Pirandello” dal 10 al 14 luglio alla Villa Belvedere di Acireale

La prima edizione della nuova rassegna cinematografica è dedica al regista Roberto Andò. Si parte mercoledì 10 con il film “Una storia senza nome” con Micaela Ramazzotti, Laura Morante, Alessandro Gassmann. Giovedì 11 sarà proiettato “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”, una miniserie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Rai 1 il 22 e il 23 maggio 2022. Venerdì 12 “Viaggio segreto”, liberamente tratto dal romanzo “Ricostruzioni” di Josephine Hart. Sabato 13 “Le confessioni”, con Toni Servillo, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino. Domenica 14 “La stranezza” con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma.

Taormina Film Festival dal 12 luglio

Si parte il 12 luglio con un evento speciale dei Nastri d’Argento per celebrare il 70° anniversario con un omaggio alla commedia italiana: grandi protagonisti Christian De Sica, Carlo Verdone e molti altri. Tante le presenze internazionali, tra cui Sharon Stone, Nicolas Cage, Bella Thorne, Rebecca De Mornay. I

l cuore del Taormina Film Festival è il Gala che ospiterà 7 titoli tutte le sere al Teatro Antico, fra cui ben 4 prime mondialie un’attenzione particolare al giovane cinema con opere prime e seconde. Si parte il 13 luglio con l’horror statunitense Saint Clare di Mitzi Peirone con Bella Thorne, Rebecca De Mornay e Ryan Philippe, poi il travolgente action movie Twisters di Lee Isaac Chung interpretato da Daisy Jessica Edgar-Jones, il thriller-psicologico The Surfer di Lorcan Finnegan con Nicolas Cage; Il giudice e il boss,che il regista di Placido Rizzotto, Pasquale Scimeca, dedica alla memoria di un eroe dell’antimafia come Cesare Terranova; e un trittico di rom-com con il britannico-islandese Touch, diretto da Baltasar Kormákur e interpretato dalla gettonatissima modella e cantante giapponese Kôki, e le due italiane L’invenzione di noi due di Corrado Ceron con Lino Guanciale, Silvia D’Amico e Paolo Rossi e Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli con Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello.

Naxos Archeofilm 2024 dal 12 al 14 luglio

Tra Mesopotamia ed Egitto. Si inizia venerdì 12 luglio con una pellicola sull’antica Mesopotamia. Ospite Nicola Laneri ordinario di Archeologia e Storia dell’arte del Vicino Oriente antico all’Università di Catania e salito agli onori della cronaca nell’ottobre dello scorso anno quando, alla guida di una campagna di scavi in Iraq, ha portato alla luce la porta monumentale nella cinta muraria di Hammurabi. Il secondo film ci conduce invece lungo le sponde del Nilo attraverso una scoperta archeologica che ha fatto il giro del mondo: una straordinaria tomba con una concentrazione di sarcofagi mai vista in Egitto.

Dai dinosauri a oggi. Sabato 13 luglio una grande produzione internazionale sulla scoperta di nuove specie di dinosauri e mostri marini attraverso realistiche immagini 3D per una visione elettrizzante ma ben lontana dal mondo di Jurassic Park. Ospite Dawid Adam Iurino docente di Paleontologia dei vertebrati, Università degli Studi di Milano. A seguire il film “Odissea: la storia della nostra evoluzione”, un viaggio immersivo nella storia dell’evoluzione tecnologica e culturale dell’uomo, dal Neolitico alla caduta dell’Impero romano d’Occidente.