I femminicidi e quegli uomini «incapaci di elaborare il distacco dalla madre»: la lettura degli esperti

I CASI

Sta facendo molto discutere la circostanza secondo la quale la madre di Stefano Argentino, Daniela, il giovane che ha ucciso la collega universitaria Sara Campanella, avrebbe aiutato il figlio a fare perdere le sue tracce. A rivelarlo è stato il Gip di Messina nell’ordinanza di custodia per lo studente assassino.

«Nel corso dell’attività di indagine – ha scritto il gip – è stato acquisito un biglietto, scritto dalla madre dell’indagato e destinato all’altro figlio, nel quale la donna faceva riferimento alla necessità di allontanarsi per un po’ con la scusa di curarsi, nonostante dai successivi accertamenti non risultassero particolari problemi di salute della donna, che ne giustificassero l’allontanamento. Circostanza che quindi suffraga la convinzione che dietro l’allontanamento si celasse la volontà della donna di aiutare il figlio a non farsi trovare».

Parole che hanno scatenato diverse polemiche e che si prestano a tante letture, anche se va detto che donna non è indagata.

Secondo Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, «gli ultimi terribili femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella, uccise entrambe per il loro no – l’una al partner, l’altra a un ragazzo ossessionato da lei con il quale non c’era stata alcuna relazione – ci riportano alla stessa “scena madre” originaria: l’incapacità di accettare ed elaborare il distacco e l’emancipazione dalla figura materna, passaggio decisivo nella costruzione della propria identità di uomo».

«I corsi di affettività, come osserva Massimo Ammaniti, decano degli psicanalisti, possono ben poco: non si tratta di teoria, ma di un “lessico emotivo” che si apprende fin dalla più tenera età nella dinamica concreta degli affetti familiari».

«La rabbia e il passaggio all’atto violento dipendono da questa incapacità di fare i conti con la propria interiorità e di sopportare l’abbandono» dice ancora la Garante, per concludere: «L’alternativa è l’accettazione della dipendenza dalla madre, la gratitudine per lei e un senso diverso dell’evoluzione di questa relazione primaria. Mentre le ragazze devono imparare a riconoscere per tempo quei segnali – il possesso, la gelosia ossessiva – che preludono al gesto violento. E a chiedere aiuto prima possibile».

La criminologa

Secondo la criminologa clinica e psicopatologa, Laura Todaro «il caso di Ilaria Sula e quello di Sara Campanella presentano moltissime analogie fra loro, e con la morte di Giulia Cecchettin: tutte studentesse, tutte di 22 anni, tutte uccise dal proprio ex fidanzato. Tutte assassinate al momento del loro ultimo appuntamento con il loro carnefice. E il femminicidio è solo l’ultimo atto di un continuum di violenze dove c’è già stato forte il richiamo e la richiesta di aiuto».

Per la criminologa, «dobbiamo assolutamente portare al più presto in Parlamento nuovi strumenti, abbiamo bisogno di normative molto più severe per non arrivare al punto di dover parlare di altri delitti; dobbiamo assolutamente puntare sulla prevenzione: ormai siamo in prevenzione terziaria, quella oltre la diagnosi. E se parliamo di prevenzione terziaria in criminologia, è la rappresentazione del fallimento del nostro intervento sociale».

«C’è un problema alla radice di natura socio-culturale: un odio, una forma di controllo e di possesso dell’uomo che deve avere sulla donna, e che non accetta assolutamente la parità di genere». Ragazzi che, prosegue Todaro, «non hanno fatto altro che cercare di assoggettare e annientare l’identità femminile di chi avevano di fronte. C’è anche una questione di ego maschile che viene ferito, di disturbo di personalità del soggetto. Perché nel rifiuto, nella non accettazione del rifiuto, questo “Io” ferito, per ripristinare il proprio equilibrio interiore, risponde con l’unico strumento di difesa a disposizione: la morte dell’altra».

La psicologa