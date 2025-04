I premi del Lions Valle dei Templi: ecco a chi sono andati e perché

club service

Domenica scorsa il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dall’avvocato Gaetano Salemi, al Circolo Empedocleo di Agrigento ha celebrato la terza edizione del “Premio per la Creatività nelle Arti e nell’Impegno Sociale”.Un riconoscimento promosso dal Lions Club e dedicato a donne e uomini che si distinguono nelle Arti e che rendono creativo il loro impegno sociale.

E’ stata una straordinaria e partecipata cerimonia alla quale hanno presenziato tutti i premiati selezionati dalla commissione di Club, presieduta dal socio prof. Francesco Pira e composta da Gaetano Salemi, Susy Iacona, Daniela Capitano, Gioacchino Cimino e Luciano Carrubba.

Queste le vincitrici ed i vincitori della terza edizione:Sezione Scrittura: Roberto MandracchiaPer la forza delle sue parole, che sanno toccare il cuore e accendere pensieri, restituendo alla scrittura la sua funzione più profonda: quella di lasciare tracce, creare ponti, generare consapevolezza.

Per la sensibilità e la maturità con cui racconta il presente, intrecciando emozione, memoria e impegno civile in una narrazione autentica e necessaria.

Un giovane autore dall’espressione sorprendentemente incisiva, che sa dare senso e profondità al reale con sguardo limpido e visione intensa.

Un riconoscimento ad un talento già vivo e vibrante, capace di dare voce al mondo con sguardo limpido e profondo. Perché nei suoi testi si intrecciano sensibilità e coraggio, memoria e visione, gesto poetico e impegno civile con un contributo alla scrittura, intesa come forma viva di testimonianza e verità.

Sezione Teatro, Musica e Canto: Claudia Rizzo

Per aver saputo coniugare, in modo straordinario, eclettismo e versatilità, distinguendosi come figura poliedrica nel panorama culturale e artistico. Con passione e ingegno ha ideato e realizzato progetti, spettacoli, laboratori e iniziative che hanno attraversato con naturalezza i linguaggi del cinema, del teatro e delle arti performative, riuscendo a coinvolgere artisti, enti culturali e comunità intere. Il suo percorso testimonia un impegno costante nel generare bellezza, innovazione e dialogo attraverso la creatività.

Sezione Imprenditoria: Paolo GanduscioPer aver saputo coniugare sapere accademico e visione imprenditoriale, promuovendo con passione e competenza le arance di Ribera e valorizzando il patrimonio agricolo del territorio.

La sua attività, riconosciuta a livello nazionale, lo ha portato a essere interlocutore autorevole presso istituzioni e ministeri, testimoniando con orgoglio il valore dell’agricoltura italiana e contribuendo a diffondere nel mondo la cultura della qualità, della sostenibilità e dell’identità mediterranea.

Sezione Pittura: Sergio Criminisi

L’artista e docente Sergio Criminisi è un esempio virtuoso di come creatività, educazione e impegno civile possano fondersi in un’unica visione. Attraverso fumetti, illustrazioni e animazioni, racconta con sensibilità e originalità la bellezza e l’identità del territorio agrigentino, diffondendone i valori in ambito nazionale e internazionale. La sua profonda vocazione educativa, rivolta soprattutto ai più giovani, si esprime nel quotidiano lavoro a scuola e nelle attività di volontariato, rendendo la sua figura un prezioso punto di riferimento culturale e umano.

Sezione Arte Musica: Giuseppe Cammilleri

Per la straordinaria capacità di trasformare conchiglie in poesia visiva, dando nuova voce al mare e ai suoi infiniti racconti. Con sensibilità artistica e tecnica minuziosa, l’artista raccoglie, seleziona e assembla frammenti naturali con cura quasi rituale, restituendo loro nuova vita attraverso opere che evocano miti, leggende e suggestioni marine. La sua arte è un ponte tra passato e presente, tra la natura e l’immaginario, capace di suscitare meraviglia e memoria.

Sezione Young: Giorgia Lo MonacoPer aver intrapreso, fin da piccolissima, il cammino della musica con straordinaria passione e determinazione. Dall’età di sei anni, il pianoforte e il violino sono diventati la sua voce e il suo respiro. Con dolcezza e forza, affronta ogni sfida con il sorriso, regalando a tutti un esempio luminoso di creatività, sensibilità e amore per l’arte.

Sezione Impegno Sociale – Inclusività: Massimo Cappa

Per la determinazione, l’impegno e la costanza dimostrati nel suo percorso di crescita personale e professionale. Nonostante le difficoltà, ha saputo affrontare ogni ostacolo con coraggio e volontà, raggiungendo con successo importanti traguardi, tra cui il conseguimento del diploma presso l’Istituto Alberghiero. Ha maturato competenze significative nel settore della ristorazione, distinguendosi per la sua passione e la sua capacità di lavorare in contesti reali come la pizzeria e la cucina. Il suo percorso è un esempio di autonomia conquistata giorno dopo giorno e di come il talento, sostenuto dall’impegno, possa aprire strade concrete verso il futuro.

Sezione Impegno Sociale – Cultura: Don Angelo Chillura

Per la sua dedizione instancabile nel servire la comunità, per il suo impegno costante nel promuovere valori di solidarietà, compassione e cultura, il reverendo Don Angelo Chillura si è contraddistinto come una figura di riferimento non solo spirituale, ma anche sociale e culturale. La sua umanità, unita a una solida preparazione intellettuale, ha arricchito la vita della comunità, facendo della sua missione un faro di speranza e di sostegno per tutti, indipendentemente dalla loro fede o condizione sociale. Il suo esempio di altruismo e la sua capacità di portare avanti un messaggio di pace e giustizia sono un modello per tutti noi.

Sezione Impegno Sociale – Azione ed Inclusività: Angela Rancatore

Con questo riconoscimento si intende premiare il costante e appassionato impegno di Angela Rancatore, donna che ha saputo coniugare competenza, sensibilità e determinazione in due ambiti fondamentali per la crescita civile e culturale della nostra società: il sostegno alle persone con autismo, promuovendone l’inclusione, e la lotta contro la violenza sulle donne. Attraverso azioni concrete, progetti inclusivi e una tenace attività di sensibilizzazione, ha promosso un cambiamento profondo, tanto culturale quanto strutturale, contribuendo a costruire una comunità più giusta, attenta e consapevole. La sua testimonianza è esempio autentico di cittadinanza attiva e solidarietà.

Sezione Impegno Sociale – Volontariato: Daniela CiminnisiPer il coraggio, la determinazione e l’impegno profuso nella prevenzione del tumore al seno, trasformando la propria esperienza in una testimonianza viva e in un motore di solidarietà.

Fondatrice dell’associazione SOLIDE ALI che sostiene donne che affrontano lo stesso percorso, ha saputo dare voce, forza e speranza, promuovendo la cultura della prevenzione e costruendo una rete di vicinanza, ascolto e dignità.

Sezione Impegno Sociale – Didattica e Laboratorio Teatrale: Anna Maria Di NolfoPer aver saputo integrare con competenza, passione e visione pedagogica il linguaggio teatrale nella pratica didattica, trasformando la è in uno spazio di espressione, riflessione e crescita personale.

Docente autorevole e insieme profondamente empatica, si è distinta per la sua capacità di rendere la lezione un’esperienza viva e coinvolgente, in cui l’arte scenica diventa veicolo di valori, consapevolezza e interiorità.

Attraverso il teatro ha saputo stimolare negli studenti il pensiero critico, il senso di responsabilità e la capacità di mettersi in relazione con l’altro, contribuendo a formare non solo allievi più consapevoli, ma persone più autentiche.

Sezione Impegno Sociale – Management Pubblico: Salvatore PrestiaPer aver saputo coniugare, con visione e passione, competenze nel marketing e nella gestione turistica con una profonda sensibilità per il patrimonio culturale e folklorico del territorio, promuovendone l’identità autentica e il valore internazionale.

La sua guida attenta e innovativa ha dato nuovo impulso al Teatro Pirandello di Agrigento, trasformandolo in un polo culturale vivo, aperto e capace di dialogare con il presente, pur custodendo la memoria.

Un esempio di come la cultura, il territorio e l’impresa possano fondersi in un’unica, straordinaria narrazione.

Sezione Speciale Scienza “Dott. Liborio Capitano”: Fabio Caradonna

Per il suo straordinario contributo al mondo della scienza e della conoscenza, testimoniato da una carriera sempre in ascesa nel campo della genetica. Biologo di grande competenza e rigore, ha saputo distinguersi come ricercatore appassionato e come docente universitario capace di trasmettere, con chiarezza e passione, il valore della scienza alle nuove generazioni. La sua attività scientifica si è sempre intrecciata a un profondo senso di responsabilità civile e sociale, rendendolo un esempio di come lo studio e la ricerca possano essere strumenti concreti al servizio del bene comune. La sua dedizione, il suo impegno e la sua umanità ne fanno una figura di riferimento e un modello per la comunità.

Una cerimonia all’insegna delle emozioni e carica di entusiasmo che ha accompagnato l’intera premiazione delle eccellenze del nostro territorio. Una sala gremita in ogni ordine di posto ed un pubblico attento ed appassionato per conoscere e scoprire i tanti artisti, operatori del sociale e persone che, quotidianamente, agiscono per il bene civico e la crescita della nostra società.

“E’ stato raggiunto il nostro obiettivo – ha spiegato il presidente del Lions Club Valle dei Templi Gaetano Salemi – ossia quello di premiare le eccellenze del nostro territorio e siciliane che hanno raggiunto risultati rilevanti, ma a cui non è stata riconosciuta la Creatività. Per questo abbiamo ricordato una massima di Albert Einstein: la creatività è l’intelligenza che si diverte”.

Quest’anno la manifestazione – oltre a rientrare nella attività culturali che il Club promuove nell’ambito dell’anno di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, si è arricchita della I edizione della Sezione Speciale “Scienza” intitolata al biologo “Dott. Liborio Capitano” per il riconoscimento delle eccellenze in ambito scientifico della nostra regione.