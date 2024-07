I sondaggi e il pressing Dem: perché Joe Biden ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca

l'analisi

Ora spazio a Kamala Harris

Tre settimane di pressing sfrenato. Prima usando la moral suasion dietro le quinte, poi allo scoperto di fronte alla sua determinazione ad andare avanti a tutti i costi. I leader del partito democratico e i donatori sono riusciti alla fine a mettere Joe Biden all’angolo, spingendolo a ritirarsi dopo il disastroso dibattito contro Donald Trump.

Dal 27 giugno del faccia a faccia con il rivale, il presidente si è battuto come un leone per rilanciare la sua immagine agli occhi degli americani e del partito. I suoi sforzi – fra interviste e contatti ravvicinati con il pubblico – non hanno però sortito l’effetto sperato: le richieste per il ritiro non sono rallentate, anzi sono aumentate. E se Biden è stato in grado di reggere al pressing di alcuni deputati, nulla ha potuto contro Nancy Pelosi, Barack Obama, Chuck Schumer e Hakeem Heffries.

Loro, i pesi massimi del partito, preoccupati da sondaggi sempre più catastrofici che assegnano a Trump praticamente tutti gli Stati chiave in vista di novembre, hanno segnato il destino di Biden, riaccendendo in lui quel rancore che si portava dietro dal 2016, quando lo convinsero a non correre preferendogli Hillary Clinton. Pubblicamente non si sono mai schierati contro il presidente: hanno mantenuto il silenzio, come quello assordante di Obama, o hanno mandato avanti altri. La loro campagna coordinata – solo i Clinton erano con Biden – ha però ottenuto l’effetto desiderato, complice anche lo zampino dei donatori che hanno chiuso i rubinetti facendo mancare alla campagna del presidente la linfa per proseguire.

I ripetuti contatti fra Pelosi e Obama, trapelati con indiscrezioni, sono stati per Biden un chiaro segnale della morsa che si stava stringendo su di lui, istigata – secondo la sua campagna – dall’ex speaker della Camera e con il suo ex capo come burattinaio. La prima defezione pubblica per Biden è arrivata il 2 luglio, cinque giorni dopo il dibattitto, quando il deputato democratico Lloyd Doggett ne chiese il ritiro. Il giorno successivo i primi donatori sono usciti allo scoperto, con il co-fondatore di Netflix William Reed Hasting. Il 5 luglio Biden si è lasciato intervistare dall’anchor di Abc Gorge Stephanopoulos, ex dell’amministrazione Clinton. La sua performance debole non è riuscita a rassicurare e la fuga dei deputati è continuata. Il 10 luglio George Clooney, uno dei maggiori donatori democratici e amico di Obama, gli ha chiesto di lasciare e anche un primo senatore, Peter Welch, è uscito allo scoperto.