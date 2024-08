Sport

Lo sprinter grande protagonista con il quartetto azzurro che vuole difendere l'oro vinto dall'Italia nel 2021 in Giappone. Nello skateboarding 11° il trapanese Alessandro Mazzara

Dopo l’oro con l’Italspada delle due etnee Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, la Sicilia sogna un’altra medaglia nell’atletica con il siracusano Matteo Melluzzo che ha corso la prima frazione della 4×100 che con Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu ha conquistato la finale in programma domani alle 19,45 dove il quartetto allestito dal prof. Filippo Di Mulo, catanese, responsabile della velocità azzurra, proverà a difendere l’oro vinto nel 2021 ai Giochi di Tokyo.

Lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo

E sempre nell’atletica la nissena Alice Mangione dopo il sesto posto nella storica finale della staffetta 4×400 mista e fallito l’ingresso alla semifinale dei 400 piani nonostante il nuovo personale di 51″07 secondo crono all time in Italia, domani continuerà il suo tour de force correndo la batteria della staffetta 4×400 donne.

La sprinter nissena Alice Mangione (Foto Francesca Grana/Fidal)

Il prof. Gaspare Polizzi e Osama Zoghlami

Sui 3000 siepi invece si è fermata in batteria la corsa del solito coraggioso e mai domo ericino Osama Zoghlami, con un buon 8’20″52. “Ho dato il massimo, ma non è bastato” le parole dell’allievo di Gaspare Polizzi.

Pallanuoto: il quartetto etneo a Parigi, Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Aurora Condorelli e Francesco Condemi

Nella pallanuoto fuori dalla corsa alle medaglie il Settebello del c.t. siracusano Sandro Campagna, dopo la sconfitta ingiusta nei quarti contro l’Ungheria arrivata dopo che nei tempi regolamentari il catanese Francesco Condemi era stato espulso per un fallo inesistente penalizzando non poco gli azzurri. Il Setterosa invece s’è fermato nei quarti battuto dall’Olanda con in acqua tra le migliori Valeria Palmieri e Claudia Marletta dell’Ekipe Orizzonte in azzurro anche col portiere Aurora Condorelli.

Una espulsione ingiusta dopo l’ennesima rete per il formidabile pallanotista catanese Francesco Condemi

Nel volley, Italia donne con in campo la schiacciatrice palermitana Miriam Sylla oggi alle 20 affronterà in semifinale la Turchia, mentre ieri l’Italvolley uomini di Fefè De Giorgi ha perso la semifinale contro la Francia e adesso giocherà la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti con in campo il palermitano Roberto Russo.

Skateboarding: il trapanese Alessandro Mazzara 11° nel Park

Nello stateboarding specialità Park il trapanese Alessandro Mazzarà ha fallito l’ingresso in finale e ha chiuso all’11° posto migliorando il 12° posto del 2021 a Tokyo.

PESI DOMANI TOCCA AL TRAPANESE PIZZOLATO. E adesso c’è grande per l’esordio nel sollevamento pesi trapanese Nino Pizzolato, in pedana alle 15 nella categoria 89 kg dopo il bronzo vinto nel 2021 ai Giochi di Tokyo. “È un bel traguardo avere ottenuto la qualificazione – le parole alla vigilia di Nino Pizzolato in gara per il Gs Fiamme Oro – per cui ho dato il massimo in questi tre anni lottando con un infortunio fastidioso. Arrivo a Parigi focalizzato verso l’obiettivo: testa bassa, concentrazione ed alzata dopo alzata, cercheremo di portare casa prima la felicità di aver dato il massimo e poi vedremo il risultato in classifica. Non faccio pronostici, sicuramente vincerà il più testardo. Sapere che il 9 agosto ci sarà la mia famiglia, a sudare e tifare per me, mi dà una gioia enorme”.

Il trapanese Nino Pizzolato in azione

I RISULTATI DEI SICILIANI. Ecco i risultati ad oggi dei siciliani ai Giochi di Parigi.

ATLETICA: Matteo Melluzzo in finale con la staffetta 4×100; Alice Mangione sesta con la 4×400 mista, fuori dalla semifinale dei 400 piani e Osama Zoghlami fuori dalla finale dei 3000 siepi.

SCHERMA: Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio straordinarie protagoniste nell’oro vinto dall’Italspada.

Le due etnee Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio d’oro con l’Italspada

CANOTTAGGIO: il palermitano Emanuele Gaetani Liseo fuori nel canottaggio dalla finale dell’otto con.

Grande prova nello judo della giovanissima iblea Savita Russo

JUDO: l’iblea Savita Russo, fuori al primo turno nella categoria 63 kg battuta dalla polacca Angelika Szymanska vice campionessa del mondo in carica e grande protagonista nel quarto posto dell’Italia nella finale a squadre mista. Una grande Olimpiade per l’allieva del maestro Maurizio Pelligra alla Ecodep Koizumi Judo Club.

Il pugile catanese Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro e il presidente del Coni Giovanni Malagò

BOXE: fuori al primo turno il catanese Salvatore “Occhi di Tigre” con un verdetto discutibile all’esordio nella categoria 80 kg contro il turco Kaan Aykutsun.VOLLEY: la palermitana Miriam Sylla in semifinale contro la Turchia e al maschile l’altro palermitano Roberto Russo giocherà con l’Italia la finale perc il bronzo contro gli Stati Uniti.