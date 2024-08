Il Catania con le “pezze” cede alla Carrarese nel finale: ora si aspetta la mossa di Pelligra

coppa italia

Nel primo turno di Coppa Italia i rossazzurri escono battuti ma la testa dei tifosi è altrove

Senza i nuovi acquisti, fermati per la manata integrazione della fideiussione, il Catania dei vecchi tesserati tiene il campo e si arrende solo a pochi secondi dal 90′. Passa la Carrarese ma i rossazzurri tengono il campo con estrema professionalità. Toscano ha solo due cambi over (Furlan e De Luca), disegna un 3-4-2-1 con Rapisarda addirittura dietro Popovic.

I 400 spettatori arrivati a Chiavari per sostenere meritano un encomio per attaccamento alla maglia e per un sostegno assicurato al di là dei dubbi che assalgono l’intera città per questa tassa che tiene fuori i nuovi e che entro il 9 dovrà essere saldata per evitare cataclismi.

Il primo tempo

Primo tempo all’insegna del giro palla dei toscani. La Carrarese affonda i colpi due volte nei primi dieci minuti con Panico che si presenta due volte alla conclusione non lontano dalla linea di porta di Bethers. Il portiere lettone respinge in angolo il primo assalto e devia il secondo tentativo.

I rossazzurri si scuotono a 6′ dal riposo con una ripartenza di Castellini che percorre mezzo campo concludendo in diagonale: palo alla destra del portiere: stavolta il talentino del Catania avrebbe meritato il gol.

La ripresa

In avvio di ripresa la sblocca la Carrarese: la conclusione ravvicinata di Panico viene respinta da Bethers, sugli sviluppi, pallone al nuovo entrato Cherubini che non sbaglia. Pochi istanti dopo, accusato il colpo, i rossazzurri rischiano di capitolare ancora, ma la conclusione dalla destra di Capello si infrange sul palo.

Il Catania non crolla, ma reagisco. Sette minuti dopo ecco il pari di Popovic, che corregge in rete un cross di Chiricò messo in condizioni di giocare grazie a un passaggio perfetto di Sturaro.

La doccia fredda

Nel secondo tempo il Catania non rischia, un paio di volte attacca la porta ma Popovic nel finale non aggancia un servizio al centro dell’area. Al 90′ la beffa con Bouah che respinge di testa spalle all’avvesario, Cherubini, abile a prendere palla e fornire l’assist per il 2-1 di Cerri. Finisce con un pizzico di delusione per quel che il Catania avrebbe voluto mostrare e che ha comunque assicurato: impegno e corsa nonostante i carichi di lavoro. Ora si aspetta un cenno da parte di Pelligra.

Il tabellino

Carrarese Catania 2-1

Carrarese (3-5-2): Bleve6; Coppolaro 6, Illanes 5,5, Imperiale 5,5; Belloni 6, Capezzi 6, Schiavi 6 (dal 20′ s.t. Zuelli 6), Panico 7 (dal 33′ s.t. Palermo s.v.), Cicconi 6,5; Palmieri 6 (dal 1′ s.t. Cherubini 7), Capello 6,5 (dal 41′ s.t. Cerri 6,5). All. Calabro 6. A disp. Tampucci, Mazzini, Raimo, Della Latta, Oliana, Grassini, Di Matteo, Cartano, Finotto, Sansaro, Motolese. All. Calabro 6,5.

Catania (3-4-2-1): Bethers 6,5; Curado 6, Quaini 6,5, Monaco 6,5; Bouah 5,5, Sturaro 6 (dal 38′ s.t. Forti s.v.), Zanellato 6, Castellini 7; Chiricò 6,5 (dal 38′ s.t. De Luca s.v.), Rapisarda 6,5; Popovic 7. A disp. Furlan, D’Emilio, Allegra, Coriolano, Nania, Pelleriti. All. Toscano 6,5.

Arbitro: Cazavara di Varese 6,5 (Zanellati, Consonni).

Reti: al 2′ s.t. Cherubini, al 9′ s.t. Popovic, al 45′ s.t. Cerri.