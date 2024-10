Il Catania vola in testa: Carpani e Inglese firmano il 2 a 0 all’Altamura

serie C

Rossazzurri convincenti davanti i 18 mila del Massimino: le due reti nel primo tempo

Capolista in pectore. Senza il punto di penalizzazione il Catania sarebbe primo con il Cerignola in attesa della gare della domenica. Il 2-0 all’Altamura certifica il carattere di un gruppo che non ha mai mollato. In estate come in avvio di campionato e oggi è seconda a un punto dalla vetta.

Primo tempo da urlo

Il primo tempo dei rossazzurri è un monologo che entusiasma i 18 mila del Massimino e mette in apnea la fase di non possesso pugliese. Jimenez promosso titolare dopo i 20’ pirotecnici di Caserta prende subito in mano la squadra. Inventa, suggerisce, si applica nella fase di non possesso. L’uomo in più per i padroni di casa che già dopo 5’ suggerisce un pallone che Carpani indirizza nello specchio. Bravo il portiere a deviare. Castellini otto minuti dopo (13’) colpisce l’esterno della rete, ancora Carpani (20’) tenta la stoccata vincente in mischia, ma Pane è piazzatissimo.

I gol

Tre azioni salienti che diventano prologo per i gol che il Catania segna nel giro di sei minuti. Ancora Jimenez tenta la conclusione dalla distanza, la deviazione del portiere diventa un invito per Carpani che fulmina l’estremo difensore avversario esultando sotto la Sud. Sei minuti dopo il bis. Jimenez, manco a dirlo, costruisce l’azione del bis strappando palla sulla trequarti allargando sull’accorrente Inglese: diagonale basso da sinistra e tutta la panchina scatta ad abbracciare il centravanti.

Ripresa in controllo

Nella ripresa l’Altamura cerca di regalarsi un pizzico di densità in più in mediana avanzato di qualche metro il raggio di azione. La fase di non possesso catanese è invalicabile. Partecipano tutti alla difesa della porta di Adamonis e così soltanto Franco dopo un’ora costringe il portiere a una deviazione un tuffo. Toscano cambia Guglielmotti, poi Jimenez, Inglese, Stoppa trasmettendo grinta e chiedendo concentrazione a una gara che non ha molto più da chiedere almeno sul fronte dei padroni di casa.

Finisce in gloria, con esultanza e gli applausi dei 18 mila che chiedono ancora di vincere un campionato che oggi sembra alla portata di un complesso così coinvolgente.

Il tabellino

CATANIA-TEAM ALTAMURA 2-0

MARCATORI Carpani al 24’, Inglese al 30’ p.t.

CATANIA (3-4-2-1) Adamonis 6; Ierardi 6,5, Di Gennaro 6,5, Castellini 6,5; Guglielmotti 7 (dal 17’ s.t. Raimo 6), Verna 6,5, Carpani 7 (dal 38’ s.t. Quaini s.v.), Anastasio 6,5; Jimenez 7 (dal 27’ s.t. Luperini 6), Stoppa 6,5 (dal 27’ s.t. D’Andrea 6); Inglese 7 (dal 27’ s.t. Montalto 6). (Torrisi, Butano, Gega, Celli, Forti, Lunetta). All. Toscano 7.

TEAM ALTAMURA (3-5-2) Pane 6,5; De Santis 5,5, Gigliotti 5,5 (dal 40’ s.t. Simone s.v.), Silletti 5,5; Mane Balla 6,5, Rolando 6 (dal 15’ s.t. Acampa 6), Franco 6, Dipinto 6, Peschetola 5,5 (dal 1’ s.t. D’Amico 5,5); Molinaro 5,5 (dal 1’ s.t. Sabbatani 5,5), Leonetti 6. Viola, Poggesi, Andreoli, Grande, Minesso, Bumbu, Palermo). All. Di Donato 6.

ARBITRO Renzi di Pesaro 6,5.