Il chiosco bar di San Giorgio abituale ritrovo di pregiudicati e il questore lo chiude per una settimana

Notizie

Dopo i controlli della polizia

La Polizia ha sospeso per una settimana l’attività di un chiosco-bar di via dei Calici, nel quartiere San Giorgio, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati.

Il provvedimento è stato emesso dal questore di Catania. I poliziotti del Commissariato di Librino hanno notificato il provvedimento al gestore. Nello specifico, gli agenti della squadra amministrativa del Commissariato hanno avuto modo di constatare, in diversi controlli effettuati in un significativo arco temporale, come il chiosco rappresentasse un luogo di incontro abituale di pregiudicati, ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale. La presenza di questi clienti è stata riscontrata in molteplici accertamenti, al punto da costituire un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.