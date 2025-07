Il Maestro Antonio Barbagallo guida la Banda della Marina in una tournée emozionante in Sicilia

il personaggio

Dopo 25 anni alla guida torna a dirigere a Zafferana Etnea, sua terra d’origine

Esibizioni di alta qualità e capacità di creare atmosfere coinvolgenti. Stiamo parlando della Banda della Marina Militare, diretta dal maestro e capitano di vascello Antonio Barbagallo, in tournèe in Sicilia con 5 concerti: il 25 luglio ad Agrigento nella Valle dei templi, il 26 e il 27 luglio a Ragusa in occasione della trentesima edizione del Premio Ragusani nel mondo, il 28 luglio sarà al Teatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea e il 29 luglio al Teatro greco di Siracusa.

La Banda della Marina è uno dei piu antichi complessi bandistici militari, costituìtasi ufficialmente il 1 gennaio del 1879, è chiamata a svolgere la sua attività istituzionale in Italia e all’estero per promuovere così le proprie forze armate e l’attività concertistica ad altssimo livello. E’ stata veramente un successo la partecipazione al tour mondiale dell’Amerigo Vespucci in una delle soste in Giappone nell’agosto del 2024. L’ immagine grafica del logo realizzata da Emanuele Cavarra ha voluto infatti rappresentare la nave scuola.

La Banda è costituita da 102 orchestrali provenienti da Conservatori e da Istituti musicali prestigiosi. “Inoltre – ha spiegato il direttore e maestro Antonio Barbagallo – collabora con le massime istituzioni culturali in Italia e nel mondo e spesso è presente in varie trasmissioni televisive. Per esempio nel 2021 abbiamo aperto la serata finale del Festival di Sanremo. Attraverso la musica si manifesta l’impegno nel sociale e negli aiuti umanitari. Impegno che è stato riconosciuto dal “Centro internazionale per la pace fra i popoli” di Assisi che ha insignito la Banda del Cavalierato di pace”.

Per il maestro Antonio Barbagallo che da 25 anni dirige la Banda della Marina la tappa zafferanese assume un particolare significato, perché proprio a Zafferana, in particolare nelle frazioni di Fleri e Poggioflice affondano le sue origini. Barbagallo è autore e trascrittore di materiale didattico e di composizione per coro, gruppi da camera, banda e orchestra. OIltre all’attività bandistica si è dedicato alla musica vocale polifonica e proprio a Fleri nel 1990 ha fondato l’ Associazione Orizzonti musicali – Schola cantorum “Maria SS del Rosaro” e l’ha diretta fino al 2000 dando vita ad un’intensa attività concertistica (oltre 100 concerti), interrotta dal suo trasferimento a Roma, avendo vinto il concorso per maestro Direttore della banda musicale della Marina.

“Ho girato il mondo – ha sottolineato il maestro Barbagallo – e ho sempre tenuto alto il nome di Fleri, Poggiofelice Zafferana , Pisano e Sarro. Sono orgoglioso delle mie origini e della mia appartenenza . Qualunque cosa abbia fatto qualunque impresa abbia compiuto è legata al mio paese e alle persone che mi conoscono. Ho mantenuto i rapporti con tutti, sono rimasto legato agli amici di sempre. Dopo 25 anni, fare un concerto nel mio paese ha un sapore particolare e suscita in me grande emozione. Anzi tante emozioni: quelle legate ai luoghi in cui sono nato che hanno subito il forte sisma del 2018 . Da anni seguo e continuerò a seguirne le vicende con grande attenzione e commozione. Spero che Fleri possa rinascere piu forte di prima e ritornare a vivere i fasti genuini del passato, che ritorni ad essere comunità viva e attiva e possa avere un rilancio sociale ed economico”.