Il modello siciliano della Seus apprezzato al Congresso Nazionale dei soccorritori specializzati in disastri naturali e civili

L'INCONTRO

A Pisa centinaia di professionisti sanitari da tutta Italia si sono esercitati a mettere in pratica la miglior risposta a un evento di maxi-emergenza

Si è chiuso a Pisa il Congresso Nazionale dei soccorritori specializzati in disastri naturali e civili, fra tecnologie, previsione dei rischi e miglioramento degli interventi, organizzato dalla Sismax. Tra gli intervenuti Riccardo Castro, presidente della Seus 118, il quale ha sottolineato: «Abbiamo affrontato le tematiche relative alle maxi-emergenze legate al futuro del rischio in Italia. Come Seus guardiamo con interesse a questa realtà della Sismax, a quello che è il modulo integrativo alla maxi emergenza che viene proposto e nel contempo abbiamo presentato il nostro modello operativo siciliano che è stato molto apprezzato da una larga rappresentanza di esperti di livello nazionale. C’è stata una larga partecipazione autonoma degli autisti- soccorritori della Seus e per me è stato un grande orgoglio valorizzare il lavoro che viene svolto quotidianamente sul territorio siciliano».

Erano presenti anche i responsabili delle centrali operative del 118 di Caltanissetta-Enna-Agrigento e Messina, rispettivamente Giuseppe Misuraca e Fabio Parducci, oltre a medici, infermieri e autisti soccorritori della Seus.