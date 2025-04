Il Modica calcio scommette sul rossoblù, che cosa succederà nell’ultimo turno?

Sport

La squadra di Ferrara sul campo del Rosmarino. Ma tutto dipenderà dall'esito del match del Milazzo che giocherà fuori casa con la Jonica

Ultimi novanta minuti di gioco per dare soluzione ad un rebus incerto sino alla fine. Chi andrà in Serie D Al momento nessuna certezza atteso che tutto dipende dall’incrocio di risultati che investono il Milazzo, favoritissimo, il Modica e il Vittoria buon terzo.

L’undici di Ferrara gioca contro il Rosmarino che non ha in tasca la salvezza e deve vincere in ogni caso: per tentare di agganciare la vetta, leggasi spareggio con la capolista Milazzo se questa dovessepareggiare contro la Jonica fuori casa, o addirittura superare al fotofinish i mamertini se questi soccombessero e fare così con un colpo di teatro il salto di categoria.

Discorsi già fatti e non ci rimane che attendere la fine delle contese con un Vittoria che in teoria potrebbe raggiungere la vetta in caso di doppia sconfitta del Milazzo e del Modica e superare gli stessi rossoblù in caso di pareggio di questi al “Latteri-Scaffidi” di Acquedolci se i biancorossi di Terranova colgono il risultato pieno contro l’Atletico Catania in casa.

Il Modica ha sostenuto allenamenti serrati nel corso di queste due settimane di riposo. Confronto impegnativo contro il Catania al Cibali e nonostante il 4-0 finale in favore degli etnei si è vista unasquadra in grande spolvero fino all’allenamento contro la Under 17 dell’Airone giovedì scorso al “V. Barone”.

Squadra tonica ben registrata in tutti i reparti e smaniosa di dare il colpo finale al torneo il cui esito, come detto, è nella mente folledi quel calcio che rende tutto possibile al di là dei pronostici. Ferrara è piuttosto ottimista sullo stato di forma della squadra anche se non potrà contare su Mollica, più serio del previsto il suo infortunio, su Susino, fermo da tempo e campionato anticipatamente concluso. Nessun giocatore squalificato e rosa quindi al completo.