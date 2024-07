Il ritorno sulle scene siciliane di Piero Pelù

i concerti

Due tappe del suo Deserti Tour

Dopo oltre un anno di stop forzato, Piero Pelu’ torna finalmente alla musica e lo fa annunciando l’uscita del suo nuovo album, “Deserti”, e il ritorno sul palco dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni.

Il suo “Deserti Tour” farà tappa il 16 agosto a Noto, Scalinata Piazza Municipio, per una data all’interno della rassegna Le Scale della Musica (promossa dal Comune di Noto e organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con GG Entertainment e Il Botteghino) e a Bagheria, il 18 agosto all’interno del cartellone di Go Green Festival al Piccolo Parco Urbano, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria.

Sul palco Piero Pelù sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.