Il Tommaso Paradiso che non t’aspetti non delude i suoi fan a Villa Bellini

Il concerto

Il tour dell'ex frontman dei Thegiornalisti

Torna in Sicilia, Tommaso Paradiso, ex voce dei Thegiornalisti, ed ora solista apprezzato, che con il suo tour 2024, è passato anche dalla villa Bellini di Catania. Una serata di caldo, che ha visto il cantante salire sul palco in pantaloncini, e con una bevanda fresca in mano. Un concerto che ha riproposto i brani più famosi del gruppo, di cui Tommaso era voce solista, e alcuni dei brani che l’artista ha inciso dopo lo scioglimento del gruppo. Tutte in scaletta le canzoni più famose ed attese dal pubblico, tra cui: “Felicità Puttana”, “Sold out”, “Non avere paura”, Riccione”, fino a “Completamente” che ha chiuso la serata con un saluto ad una giovane coppia che ha perso un figlio tempo fa, e di cui Paradiso conosceva la storia, oltre ad un saluto da una coppia, Peppe e Lucia, che hanno scelto il concerto per effettuare una proposta di matrimonio (accettata da Lucia). Una serata di caldo e ottima musica, sempre in ambito del Catania Summer Fest, con la direzione artistica di Giuseppe Rapisarda, che ha portato l’artista romano, a rinverdire i tempi d’oro del gruppo che lo ha portato alla ribalta nel panorama della musica Italiana. LUIGI SAITTA

