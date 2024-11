Il trasformista Arturo Brachetti porta il suo “Cabaret – The musical” al teatro “Al Massimo”

Palermo

In scena dal 22 al 30 novembre

Il trasformista di fama internazionale Arturo Brachetti arriva a Palermo con il suo show “Cabaret- The musical”, che andrà in scena al teatro “Al Massimo” dal 22 al 30 novembre.

Lo spettacolo trasporta il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni 30′ ad un passo dall’avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane, in un momento storico distante ma nello stesso tempo anche molto attuale. La regia e’ di Arturo Brachetti e Luciano Cannito, “Cabaret” è uno di più famosi musical di sempre e corre veloce, con un ritmo da montaggio cinematografico, senza censura e pregiudizi, snodandosi tra numeri musicali conosciutissimi come “Cabaret, “Wilkommen”, “Money Money“, ricreati al massimo della loro brillantezza e spettacolarità e la storia più umana e toccante delle due coppie di innamorati, poi travolti da un destino ineluttabile.