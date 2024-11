In Cina, studenti a lezione di calcio con lo storico allenatore catanese Salvo Bianchetti

Sport

Il tecnico che può vantare di aver allenato il Catania in tutte le categorie, alla sua seconda esperienza alla Fujian Norma University di Fu Zhou. Per l'occasione ha presentato il libro che ha scritto: "Il calcio dalla A alla Z..." in collaborazione con il prof. Giuseppe Musumeci del Corso di Laurea in Scienze Motorie di Catania e i due omologhi cinesi

Giovani cinesi a scuola di calcio italiano grazie alla sinergia che si è creata tra il Corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università di Catania e la Fujian Normal University di Fu Zhou in Cina. Dopo la prima esperienza che nel 2023, sempre su iniziativa del prof. Giuseppe Musumeci, preside del Corso di laurea in Scienze Motorie di Catania, con un primo stage che aveva visto coinvolti come docenti gli allenatori Salvo Bianchetti, il tecnico che può vantare di aver allenato il Catania in tutte le categorie e Mario Pulvirenti direttore tecnico della Real Trinacria Catania, la collaborazione tra le due università continua.

A destra il prof. Salvo Bianchetti al lavoro in Cina cono studenti e studentesse cinesi

Dallo scorso 15 ottobre è infatti tornato in Cina il prof. Salvo Bianchetti per un lungo stage calcistico con gli studenti della Fujian Normal University di Fu Zhou che si concluderà il 25 prossimo.

Il prof. Salvo Bianchetti alla Fujian Normal University di Fu Zhou in Cina

“Dopo il primo stage in Cina nel 2023 – racconta il prof. Salvo Bianchetti che da allenatore ha cominciato con la Primavera del Catania per poi fare il secondo in prima squadra a Di Marzio, Fabbri e Renna e poi in giro per l’Italia dal Crevalcore alla Spal, dal Giarre all’Imolese, dalla Leonzio al Barletta, dal Taranto alla Ternana, dal Casarano fino alle ultime esperienze in Bulgaria e Slovenia – sto vivendo una seconda esperienza veramente straordinaria. C’è molta voglia di imparare da parte dei giovani studenti cinesi che apprezzano molto il nostro calcio”.

“In questa seconda esperienza cinese – continua il prof. Salvo Bianchetti, classe 1950 – la possibilità di approfondire il lavoro già svolto nel 2023 insegnando agli studenti cinesi la materia: “Football Teaching Theory and Practice”. Inoltre le lezioni in questo prestigioso campus cinese che conta ben 44.000 studenti sono sempre seguitissime”.

“E in occasione di queste cinque settimane in Cina – conclude il prof. Bianchetti – presenterò un libro: “Il calcio dalla A alla Z, teoria e pratica del gioco più bello del mondo”, che ho scritto con la collaborazione del prof. Giuseppe Musumeci preside del corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università di Catania e degli omologhi cinesi Xiangyang Cai e Wenxin Xu”.

