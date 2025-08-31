In Coppa Italia l’Enna cala il poker contro il Paternò, dopo la sconfitta inizia l’ammutinamento della squadra catanese

Serie D

Per la squadra ennese ha mandato a casa due società etnee

Grande festa al Gaeta di Enna per la prima di Coppa Italia. La squadra di casa ha calato il poker contro il Paternò grazie alle reti di Camara, Occhiuto, La Mantia e Distratto. La dirigenza della squadra ospite ha deciso, all’ultimo minuto, di non partecipare alla trasferta ennese dopo che un gruppo di tifosi si è recato nell’albergo che ospita il presidente Kirdi. Alla fine però il presidente è stato visto sugli spalti per la prima cocente sconfitta della sua squadra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA