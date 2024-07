In Sicilia il pastazzo di agrumi per alimentare i bovini con il progetto Trick

Notizie

l'accordo tra le filiere agrumicola e della carne servirà sia a recuperare gli scarti agricoli che a dar da mangiare agli animali

La filiera agrumicola e quella delle carni in Sicilia si uniscono per attivare una congiunta di recupero del pastazzo agrumi per l’alimentazione dei bovini da carne. La collaborazione si inserisce nell’ambito del progetto Trick (acronimo da product data TraceabIlity information management by blockchains interoperability and open circular service marketplace).Finanziato dal programma europeo Horizon 2020, Trick conta oltre 30 partner da tutta Europa – tra questi il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, unico rappresentante del food del progetto – e mira a integrare tecnologie avanzate, come la blockchain, per migliorare la tracciabilità e promuovere pratiche di economia circolare nel settore alimentare, oltre quello tessile.

Pastazzo da agrumi per alimentare i bovini