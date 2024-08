In una serata soltanto multe stradali per 3mila euro tra Acireale e Aci Catena

Catania

Identificate 132 persone controllati 80 veicoli da parte della polizia

Identificate 132 persone controllati 80 veicoli: sono state elevate numerose contravvenzioni al Codice della strada per un controvalore pari a quasi 3.000 euro. Questo il bilancio di una delle serate appena trascorse del servizio straordinario di controllo del territorio nelle strade dei Comuni di Aci Catena e Aci Sant’Antonio. ,Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al Commissariato di Acireale, al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania e alla Sezione Polizia Stradale di Catania, nell’ambito del collaudato modello denominato Trinacria, hanno istituito posti di controllo nel corso dei quali sono state rilevate le diverse infrazioni al Codice della Strada.