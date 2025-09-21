Incendi boschivi, alla Sicilia il primato nazionale: oltre 600 in una settimana

I dati dei vigili del fuoco

Nell'isola di un quarto degli interventi in tutta Italia

Nell’ultima settimana la Sicilia è stata ancora al centro dell’emergenza incendi, con un’ondata di roghi che ha messo a dura prova le squadre di soccorso. I dati del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rivelano una situazione allarmante: nel periodo tra il 13 e il 19 settembre, l’isola ha registrato il numero più alto di interventi in Italia ben 622 sui 2.343 a livello italiano. Si tratta di una cifra che supera di gran lunga quella delle altre regioni maggiormente colpite, come la Puglia (421), la Calabria (358) e la Campania (218).