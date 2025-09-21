I dati dei vigili del fuoco
Incendi boschivi, alla Sicilia il primato nazionale: oltre 600 in una settimana
Nell'isola di un quarto degli interventi in tutta Italia
Nell’ultima settimana la Sicilia è stata ancora al centro dell’emergenza incendi, con un’ondata di roghi che ha messo a dura prova le squadre di soccorso. I dati del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rivelano una situazione allarmante: nel periodo tra il 13 e il 19 settembre, l’isola ha registrato il numero più alto di interventi in Italia ben 622 sui 2.343 a livello italiano. Si tratta di una cifra che supera di gran lunga quella delle altre regioni maggiormente colpite, come la Puglia (421), la Calabria (358) e la Campania (218).
A livello nazionale, il bilancio dell’intera stagione estiva (dal 15 giugno al 19 settembre) è pesante. I Vigili del Fuoco sono intervenuti su un totale di 62.136 incendi boschivi e di vegetazione, registrando un aumento di 8.278 interventi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La flotta aerea ha svolto un ruolo cruciale, con 4.797 ore di volo dedicate alle missioni antincendio e 21.752 lanci per domare le fiamme. Questa emergenza, che ha visto la Sicilia in prima linea, evidenzia la necessità di un’attenzione costante e di un coordinamento sempre più efficace per proteggere il patrimonio naturale del nostro Paese.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA