Inchiesta “Athena”, Cassazione annulla con rinvio per Benvenga e Morabito

Paternò

Anche per i due esponenti del clan si torna al Riesame.

La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di misura cautelare nei confronti di Natale Benvenga, difeso dall’avvocato Giuseppe Camonita, emessa dal Tribunale del Riesame di Catania, nell’ambito dell’inchiesta “Athena”, dopo aver accolto l’appello della procura che aveva impugnato il rigetto del gup di Catania di richiesta di arresti domiciliari per il capo d’imputazione relativo all’accusa di voto di scambio politico mafioso. Quel provvedimento però non era esecutivo fino a decisione della Suprema Corte che però ha rispedito tutto nuovamente a Catania. Un’altra sezione del Tribunale della Libertà etneo quindi dovrà quindi valutare la posizione del boss del clan Morabito di Paternò. Questo è stato l’ultimo esito atteso rispetto a questo filone. La IV sezione della Cassazione ha infatti annullato con rinvio anche nei confronti di Vincenzo Morabito, difeso dall’avvocato Antonio Fiumefreddo. Anche per colui che è ritenuto uno degli affiliati degli alleati del clan Laudani di Catania, la Suprema Corte ha ritenuto che dovrà esserci un altro passaggio davanti al Tribunale della Libertà per l’accusa di voto di scambio politico mafioso. Il difensore inoltre ha affidato a un consulente l’incarico di svolgere una perizia fonica per dimostrare che ci sarebbe stato un errore nell’identificazione di Murabito nelle intercettazioni svolte dagli investigatori. Ricordiamo che la Cassazione, sempre per la contestazione di voto di scambio politico-mafioso, ha annullato con rinvio anche per il sindaco di Paternò Nino Naso e per l’ex assessore Salvatore Comis.

