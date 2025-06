Insidie nel Parco Giochi di piazza Battiato: bambina cade, genitori preoccupati per la sicurezza

Lo dico

Un mese fa, un incidente avvenuto nel parco giochi di Piazza Franco Battiato ad Ognina, nei pressi del chioschetto, ha sollevato nuovamente l’attenzione sulla sicurezza delle aree dedicate ai più piccoli. La figlia di un genitore, mentre giocava, è caduta da un’altezza di circa 1 metro e 20 centimetri a causa di alcune criticità strutturali presenti nella struttura. Secondo la segnalazione, i gradini del parco giochi presentano una distanza eccessiva, tra i 20 e i 30 centimetri, creando un vuoto sottostante che rende la salita precaria. Ma il punto più critico evidenziato è una passerella priva di protezioni angolari. È proprio da qui che la bambina è caduta, sotto gli occhi impotenti del padre, che si trovava a soli 50 centimetri di distanza. L’incidente non è un caso isolato. Molti genitori della zona hanno già segnalato in precedenza i difetti strutturali di questo parco giochi, esprimendo preoccupazione per l’incolumità dei bambini che lo frequentano quotidianamente. La mancanza di adeguati standard di sicurezza, come protezioni e distanze a norma, mette a rischio i piccoli utenti. La vicenda riaccende i riflettori sulla necessità di un monitoraggio costante e di interventi tempestivi per garantire che i parchi giochi siano luoghi sicuri e adeguati per il divertimento dei bambini.

