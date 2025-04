Introverso e con la passione della danza: chi è Stefano Argentino, il 27enne di Noto che ha sgozzato Sara

IL PROFILO

Introverso e spesso sulle sue, con la passione della danza tanto da partecipare a corsi e progetti internazionali. A Noto si sa comunque poco di Stefano Argentino, il 27enne fermato per l’omicidio di Sara Campanalla, la 22enne di origini palermitane morta ieri sera dopo essere stata accoltellata alla giugulare.

Una città sgomenta e incredula che sta facendo difficoltà anche a realizzare quanto successo. Una famiglia semplice, con il padre Antonino operaio edile e la mamma Daniela, un fratello più grande con il quale condivideva qualche scatto sui social. Social da cui trapela tutto il suo essere introverso: pochissimi scatti condivisi, qualche foto datata molti anni fa, un selfie allo specchio vestito elegante.

Incredulità nelle parole del sindaco Corrado Figura che ha detto di non conoscere «il ragazzo e la famiglia, ma la nostra comunità è sconvolta per quanto accaduto», rivolgendo alla famiglia della povera Sara «le più sentite condoglianze». Conosce la famiglia, invece, l’ex sindaco di Noto Corrado Bonfanti. «Gente onesta con grande cultura per il lavoro e sempre rispettosi – ha detto – il pensiero è per loro e soprattutto per la famiglia della giovane Sara: è un dolore straziante per tutti».