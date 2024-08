Notizie

L'episodio è accaduto vicino alla chiesa della Madonna delle Grazie

Maltempo in provincia di Ragusa, un fulmine colpisce una palma in pieno centro a Ispica. La palma ha preso fuoco. L’episodio vicino alla chiesa della Madonna delle Grazie. Per fortuna nessun altro danno. La città al momento è interessata da un violento temporale.

