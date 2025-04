Judo: da mercoledì in Montenegro via agli Europei Assoluti, in azzurro i due siciliani Savita Russo ed Elios Manzi

Sport

L'iblea è tra le favorite nei 63 kg dopo i bronzo vinto nel 2024, il messinese punta in alto nei 66 kg. Nello staff tecnico azzurro il maestro messinese Corrado Bongiorno

Dal 23 al 27 prossimi a Podgorica in Montenegro sono in programma gli Europei Assoluti di judo. Si tratta del primo appuntamento continentale dopo i Giochi di Parigi 2024 e il primo appuntamento del 2025 per la Nazionale italiana, che in Montenegro sarà presente con 18 atleti (9 uomini e 9 donne).

La ragusana Savita Russo (Fiamme Azzurre) tra le punte dell’Italia agli Europei Assoluti

Savita Russo e il maestro Maurizio Pelligra

Del gruppo azzurro fanno parte due campioni siciliani, la ragusana Savita Russo, 19 anni, quarta con la squadra mista ai Giochi di Parigi e il messinese Elios Manzi, 29 anni, azzurro ai Giochi di Rio 2016 oltre ad essere salito sul podio a Mondiali ed Europei.

Il campione messinese Eliso Manzi (Fiamme Gialle) in gara agli Europie nella categoria 66 kg

Savita Russo atleta delle Fiamme Azzurre cresciuta alla Koizumi Scicli con il maestro Maurizio Pelligra, sarà in gara nella categoria 63 kg dove risultano iscritte ben 34 atlete. Savita Russo bronzo agli Europei del 2024 sarà tra le favorite nella corsa al titolo e il 27 prossimo nella giornata di chiusura prenderà parte alla gare a squadra mista per riscattare l’amarezza per il mancato podio ai Giochi di Parigi.

Elios Manzi, il maestro Corrado Bongiorno e Savita Russo

Elios Manzi atleta delle Fiamme Gialle cresciuto all’Arci Furci Siculo 90 con il maestro Corrado Bongiorno (il tecnico messinese fa parte dello staff tecnico azzurro e agli Europei lo seguirà come sempre negli eventi internazionali), sarà invece in gara nella categoria 66 kg con obiettivo il podio che è ampiamente alla sua portata e riprendere la scalata ai vertici del ranking internazionale.

Elios Manzi e il maestro Corrado Bongiornoo