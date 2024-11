Judo: grande festa domenica al PalaCatania con Alice Bellandi oro ai Giochi di Parigi

Sport

Il Golden Tour dell'azzurra farà tappa a Catania in occasione del tradizionale Trofeo "Judo alle Pendici dell'Etna" che vedrà come madrina la ragusana Savita Russo, altra protagonista dell'Italjudo in Francia

Appuntamento da non mancare domenica al PalaCatania per gli appassionati di judo. In occasione del tradizionale “Judo alle Pendici dell’Etna” organizzato dalla Titania Judo Academy del maestro Gaetano Spata, il torneo di judo che festeggerà la 18ª edizione, farà infatti tappa a Catania l’“Alice Bellandi Golden Tour”, con la possibilità per tutti di incontrare l’azzurra medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024.

“Il tour della nostra formidabile campionessa – ci dice il maestro Gaetano Spata – partirà proprio da Catania e poi continuerà in questo mese, il 17 a Torino, il 23 a Ostia e il 30 a Bologna, poi a dicembre l’1 a Montecchio Maggiore, il 14 a Napoli e conclusione il 15 a Brescia. Per noi è un vero onore ospitare la nostra campionessa olimpica in una mattinata che permetterà in due sessioni, una dedicata ai tesserati preagonisti a partire dei 6 anni e l’altra dedicata ai tesserati agonisti a partire dagli Esordienti A”.

La ragusana Savita Russo con i genitori e il maestro Pelligra

Nel pomeriggio lo spettacolo continuerà con le altre gare e madrina un’altra grande campionessa dello judo azzurro, la ragusana Savita Russo, quarta ai Giochi di Parigi nella prova a squadre mista”.

Savita Russo in azione

