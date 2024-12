“JustBloom” di Cetty Previtera, un “intreccio inscindibile tra natura e pittura”

arte

“Just Bloom” è il titolo della personale di Cetty Previtera che, dopo sei anni, torna ad esporre nella propria terra, a Catania, da “Carta Bianca”, dal 29 novembre (vernissage, ore 18.30) al 6 gennaio 2025. L’autrice percorrendo il creato, percorre la dimensione della propria rigogliosa interiorità nella consapevolezza che – soccorrono i versi di Luigi Carotenuto – “C’è il sole in ogni fiamma”. Propone (“Appena fiorito”), un “intreccio inscindibile tra natura e pittura, una relazione ascensionale, magnetica, un primo piano ravvicinato, una messa a fuoco sulla superfice fiorita. Fitte ramificazioni invadono tutto il campo visivo: un arazzo prezioso nel quale gli alberi e i vari elementi naturalistici si dispongono inconsueti, silenziosi, solitari. (…) la natura protagonista, fonte inesauribile, madre eterna, si trasmuta in una incantata visione e per coglierla bisogna compenetrarsi delle sue parti, rimanere impregnati di luce, di colori, di alberi, di fiori. Il bosco come luogo del sacro, al quale l’artista ha dedicato lunghi periodi di studio, preceduti da soste silenziose e dolci contemplazioni, suggerisce traiettorie di sapienze da ritrovare nelle sue profondità”, leggiamo nella nota critica di Gianna Panicola.

«Sono nata in Svizzera nel 1976, nipote di nonni emigrati, figlia di genitori siciliani. Da bambina, con tutti loro, mi sono trasferita in Sicilia, dove ho presto ritrovato le mie radici, e dove vivo tutt’oggi, alle pendici dell’Etna. Anni fa mi sono laureata in Scienze della Formazione all’Università degli Studi di Catania e successivamente ho conseguito un Master in Comunicazione e Linguaggi Non Verbali. Sono stati studi di ricerca anche interiore, e forse questo bisogno di conoscenza intima mi ha portata ad approfondire, poi, lo studio della pittura, che è il mio modo di entrare in contatto con la parte essenziale di me. Dopo aver frequentato gli studi di alcuni pittori siciliani ho incontrato i maestri Giuseppe Puglisi e Piero Zuccaro. L’incontro con loro, con la pittura come pittura, con la storia dell’arte pittorica, si è rivelato cruciale per la mia formazione artistica. Con loro, la mia ricerca personale si è intimamente legata alla ricerca pittorica in sé», racconta Cetty Previtera con la quale abbiamo piacevolmente conversato.

–Parlaci (ispirazione, crescita, scoperta) della tua “Just Bloom”, come si manifesta e come cresce la tua creatività?

«L’ispirazione viene quasi sempre dalla luce che si insinua nelle cose, tra le cose. La luce definisce, si accompagna di ombre, colpisce. É calore e permette la fioritura. La mia luce è sulla tela dove scopro nuove possibilità di splendere. Fiorisci e basta, just bloom, significa cogliere il tempo giusto per fiorire, essere, cambiare forma, laddove non vi sono altre possibilità per continuare».

–Qual è il colore della tua interiorità? Meglio, c’è un colore “assoluto” che vorresti “dire” su tela?

«Vorrei parlarti di un blu cobalto. Ma ho imparato che i colori stanno meglio o peggio in base a chi hanno accanto, come le persone. Questo è la mia pittura, la ricerca di colori che ne esaltino altri, in un gioco continuo. É commovente trovare queste affinità d’animo, il giusto tono di giallo per un blu, il giusto viola accanto ad un verde. Ma il blu cobalto, forse si, avrebbe bisogno, ad un certo punto, del suo spazio e del suo respiro».

–Con Rilke, per concludere, chiediamo: “L’arte (…) è l’amore più vasto e smisurato. È l’amore di Dio. E non le è concesso fissarsi sul singolo individuo che è solo la soglia della vita. Deve attraversarlo. Non le è concessa stanchezza. Per trovare compimento deve agire laddove tutti sono Uno. E quando essa fa dono di questa unicità, ovunque si posa una ricchezza senza fine”?