Khamenei: “Non ci arrenderemo mai. Se gli Usa intervengono danni irreparabili”

il discorso in tv

"Israele sarà punito, non dimenticheremo il sangue versato"

«Gli americani dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasiintervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili». Lo ha affermato la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, durante un discorso trasmesso dalla tv di Stato.

L’Iran si opporrà fermamente a qualsiasi guerra o pace imposta e non si arrenderà. Lo ha dettola Guida suprema iraniana Ali Khamenei. «La nazione iraniana resisterà fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta. Questa nazione non si arrenderà anessuno di fronte a un’imposizione», ha affermato come riporta l’agenzia Isna.