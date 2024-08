l borsino dei siciliani ai Giochi di Parigi: il Settebello batte il Montenegro con un rigore decisivo di Francesco Condemi, nel canottaggio si ferma il cammino di Emanuele Gaetani Liseo

Sport

Dopo l'oro con l'Italspada delle due etnee Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, buon momento del pallanotista etneo, mentre per il palermitano niente finale nell'otto con. Oggi nell'atletica tocca alla nissena Alice Mangione in pista nella qualificazione della 4x400 mista

La Sicilia con i suoi 17 atleti in azzurro ai Giochi di Parigi prova a conquistare altri podi dopo lo straordinario e storico oro delle due etnee Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo protagoniste con l’Italspasda nella finale per il titolo olimpico contro la Francia.

Le due etnee Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio d’oro con l’Italspada.

C’è così attesa nella pallanuoto per il cammino del settebello del c.t. siracusano Sandro Campagna che schiera in acqua il catanese Francesco Condemi capace dopo aver segnato la prima rete olimpica di concedere il bis realizzando il rigore che ieri ha dato il successo contro il Montenegro (11-9) dopo i tiri di rigore. L’Italia mantiene così la vetta del girone, in coabitazione con la Grecia.

Il catanese Francesco Condemi in azione a Parigi

Protagonisti dai cinque metri Nicosia che ne para due e Cicco Condemi che trasforma quello decisivo, dopo che i tempi regolari si erano chiusi in perfetta parità sull’8-8. Condemi tornerà in acqua con il Settebello domani alle 21,05 con la Romania per poi concludere lunedì il girone con la Grecia alle 15,10.

Due reti per il catanese Francesco Condemi a Parigi

Un time del siracusano Sandro Campagna, c.t. del Settebello di pallanuoto maschile

Oggi sempre nella pallanuoto torna in acqua il Setterosa di Carlo Silipo e dopo i due ko contro Francia (9-8) e Stati Uniti (10-3) alle 15,35 dovrà provare a battere la Grecia e domenica alla stessa ora la Spagna per provare a centrare i quarti di finale a cui accedono le prime quattro squadre squadre dei due gruppi. Con il setterosa le tre etnee dell’Ekipe Orizzonte Catania campione d’Italia, Aurora Condorelli, Claudia Marletta e Valeria Palmieri e con loro le compagne di squadra Bettini, Viacava e Tabani.

La nissena Alice Mangione oggi all’esordio nella batteria della staffetta 4×400 mista

Oggi seconda giornata dell’atletica con l’esordio della sprinter nissena Alice Mangione ultima frazionista della 4×400 mista d’argento agli Europei di Roma dello scorso giugno, impegnata alle 19,10 nella batteria che qualifica alla finale in programma domani alle 20,55.

Il siracusano Matteo Melluzzo campione europeo 2024 con la staffetta 4×100

Lunedì la Mangione tornerà in gara alle 11,55 nelle batterie dei 400 piani e alle 19 in pista anche l’ericino Osama Zoghlami nelle batterie dei 3000 siepi. In attesa degli esordi del siracusano Matteo Melluzzo nelle batterie della staffetta 4×100 (l’8 agosto alle 11,35) e quello probabile del palermitano Riccardo Meli nella batteria della 4×400 maschile (il 9 agosto alle 11,05).

Italvolley uomini: fa festa il palermitano Roberto Russo (n° 19) dopo la conquista in anticipo dei quarti di finale

Nel volley Italia donne con la schiacciatrice palermitana Miriam Sylla già ai quarti dopo i successi contro la Repubblica Dominica (3-1) e ieri contro l’Olanda (3-0; in tribuna ad assistere al match delle azzurre anche la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni), domenica chiuderà alle 9 il girone affrontando la Turchia. L’Italvolley maschile col palermitano Roberto Russo dopo le due nette vittorie, ottenute contro Brasile ed Egitto, ha già ipotecato i quarti di finale e domani chiuderà il girone contro la Polonia.

Pesi: il trapanese Nino Pizzolato bronzo ai Giochi di Tokyo, venerdì andrà in pedana nella categoria 89 kg

Settimana prossima ci sarà invece l’esordio nei pesi del trapanese Nino Pizzolato, in pedana il 9 agosto alle 15 nella categoria 89 kg dopo il bronzo vinto nel 2021 ai Giochi di Tokyo. Il 7 agosto nello skateboarding tocca invece al trapanese Alessandro Mazzara, 12° ai Giochi di Tokyo fare il suo esordio nella specialità del park.

la giovane judoka iblea Savita Russo

Hanno invece già finto la loro avventura olimpica oltre al palermitano Emanuele Gaetani Liseo (canottaggio), anche la judoka iblea Savita Russo, l‘allieva del maestro Maurizio Pelligra, sfortunata all’esordio visto che ha trovato sulla sua strada polacca Angelika Szymanska vice campionessa del mondo in carica della categoria 63 kg donne e nella boxe il catanese Salvatore “Occhi di Tigre” con un verdetto discutibile all’esordio nella categoria 80 kg contro il turco Kaan Aykutsun.

Salvatore “Occhi di Tigre” con il papà-allenatore Giovanni

