La decisione

La comunicazione della Sala Stampa vaticana

Papa Francesco ha intenzione di affacciarsi dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un saluto e una benedizione al termine dell’Angelus di domani che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane. Lo rende la Sala Stampa vaticana.

