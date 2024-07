La Fiction Rai “Sempre al tuo fianco” continua a far discutere, De Luca: «Schifani si faccia portavoce dei cittadini»

la polemica

Prima l'incendio, poi la forte bomba d'acqua che ha fatto "cadere" la montagna

«Anni da dimenticare per Stromboli»: lo dichiara la presidente della Pro Loco Amo Stromboli, Rosa Oliva. «Dopo il Covid, l’incendio, l’alluvione, le bizze del nostro amato vulcano ecco arrivare la notizia dell’intento della Rai di trasmettere il prossimo settembre la fiction ‘Sempre al tuo fianco’. Vogliamo ricordare che per la realizzazione di questa fiction il giorno 25 maggio 2022 la produzione 11 Marzo Film, ingaggiata da Rai ficion, riprodusse la scena di un incendio presumibilmente non autorizzato, a pochi metri dal centro abitato dell’isola di Stromboli, in una giornata di forte vento. L’incendio sfuggì subito al controllo della troupe e di quanti presenti in luogo, e nel giro di poche ore divampò per tutta l’isola di Stromboli, per quasi 24 ore, distruggendo circa 248 ettari di vegetazione e lasciando ferite ancora aperte negli animi degli abitanti dell’isola e sul territorio».

Un 2022 da cancellare

«A distanza di poco più di 2 mesi, il 12 agosto 2022, il disastro idrogeologico: una forte bomba d’acqua – ricorda Oliva – ha fatto cadere dalla montagna, che l’incendio aveva privato di vegetazione, oltre 40 mila tonnellate di terra e fango danneggiando case, strade e ferendo alcune persone. Attualmente è in corso un procedimento giudiziario per comprovare le responsabilità e valutare i danni dei due eventi funesti e verificare se vi sia connessione tra i due. Dopo 2 anni l’isola di Stromboli paga ancora le conseguenze dell’assenza di protezione e tutela del territorio tutto ciò fu rappresentato il 14 Aprile del corrente anno nell’incontro con le autorità ed i vertici di Rai fiction. In quella occasione la popolazione, presente, all’unanimità chiese che la Fiction non fosse mandata in onda. Ed oggi mentre l’isola è in ginocchio economicamente a causa di una ‘allerta rossa’, per via di qualche intemperanza del suo vivace vulcano, famoso in tutto il mondo, abbondantemente strumentalizzata, piuttosto che riflettere arriva Rai Fiction. Ancora grazie grande Rai».

L’intervento di De Luca

«Oltre al danno per Stromboli, ecco la beffa della messa in onda della fiction che rappresenta ancora una ferita per la cittadinanza. La decisione della Rai di procedere alla messa in onda, nonostante il no unanime della popolazione, dimostra una totale mancanza di rispetto. I danni ambientali provocati prima dall’incendio e in seguito dalla disastrosa alluvione sono ancora evidenti, tanto che sono stati stanziati oltre 16 milioni di euro per il ripristino e per ridurre le possibilità di future calamità». Lo ha detto all’Ansa Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, primo cittadino di Taormina ed ex sindaco metropolitano di Messina, commentando la notizia dell’inserimento nei palinsesti Rai di ‘Sempre al tuo fiancò, la fiction sulla Protezione civile sul cui set il 25 maggio del 2022 si sviluppò l’incendio che carbonizzò la montagna di Stromboli.