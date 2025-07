La Guardia costiera sequestra una tonnellata di tonno rosso pescato illegalmente

Catania

Trovati al mercato di Aci Catena anche 130 chili di pescato in cattivo stato di conservazione

Negli scorsi giorni, durante un’attività di controllo del territorio e conseguente verifica ispettiva, finalizzata alla repressione di condotte illecite relative alla cattura e vendita di pescato in violazione alle vigenti normative nazionali ed europee sulla protezione e tutela della specie ittica, i militari della Guardia Costiera etnea coordinati dall’11° Centro di Controllo Area Pesca di Catania si sono recati presso il mercato rionale di AciCatena e successivamente lungo l’asse viario che conduce verso il litorale a nord del capoluogo catanese.

All’interno del mercato rionale i militari operanti concentravano il loro controllo presso tutti i banchi vendita ed in uno di questi venivano rinvenuti prodotti ittici freschi e decongelati per un totale di kg. 130,00 in evidente stato di mal conservazione provvedendo quindi al sequestro del pescato in vendita che dopo visita veterinaria veniva avviato a distruzione, mentre il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria come previsto dalla norma di settore.Nel corso della successiva attività di controllo effettuate nei principali assi viari in ingresso e uscita dal capoluogo etneo, gli Ispettori pesca della Guardia costiera di Catania, hanno ispezionato due furgoni isotermici al cui interno erano presenti complessivamente 7 esemplari di tonno rosso privo della documentazione attestante la provenienza e, anche in questo caso, si è provveduto al sequestro del prodotto e sanzionato il conducente del mezzo con una ammenda complessiva di 5.400 euro.