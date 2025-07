La ricerca dei franchi tiratori dopo lo stop ai Consorzi di bonifica: vertice di maggioranza per la “conta dei traditori”

LA BOCCIATURA A SCHIFANI

Il redde rationem è previsto per oggi alle 15. Il voto di ieri non era tecnico, era politico. L'aula ha bocciato il governo regionale

L’accusa ai «franchi tiratori» era scontata. Ma tra i componenti dell’Assemblea regionale siciliana qualcuno aveva lanciato l’avviso: questa riforma non passa, aspettiamo. Ma non si è aspettato. Così il governo di Renato Schifani è andato giù: affondato dal voto segreto sull’articolo 3 della legge che dovrebbe mandare in soffitta i vecchi Consorzi di bonifica. Dal punto di vista burocratico, a quell’articolo c’era in cuore della norma: la liquidazione degli attuali 13 Consorzi, per farne costituire quattro nuovi. Dal punto di vista politico, c’era uno dei vulnus del ddl per una maggioranza in sofferenza: fare incassare una vittoria all’assessorato all’Agricoltura e al suo “patron”, il deputato della Lega Luca Sammartino, dato per prossimo a tornare assessore e vicepresidente della Regione Siciliana.

Il redde rationem è previsto per oggi: un vertice di maggioranza alle 15 chiesto, però, dai capigruppo del centrodestra. E non, come ci si sarebbe attesi, da un eventuale presidente Schifani furente. Certo è che di questi tempi all’Ars c’è una certa tensione. Tralasciando la faccenda dell’indagine per corruzione a carico del presidente dell’Assemblea Gaetano Galvagno e dell’assessora al Turismo Elvira Amata, i deputati vivono con un certo fastidio la sensazione di essere trattati con sufficienza. La proverbiale goccia sono state le variazioni di bilancio che hanno lasciato a terra ogni possibile contributo ai territori. Quelle che sono state definite “mancette” e che per gli onorevoli palermitani sono invece un modo, dicono, per dare risposte alle esigenze di Comuni che le meritano. Poi, però, dal «no mancette» il discorso si è spostato su altro, per esempio su una rete ospedaliera che, come sempre accade, lascia scontenti molti. Si dice, inoltre, che Schifani ieri mattina abbia “presidiato” i suoi per accertarsi che la riforma sui Consorzi si approvasse di gran carriera. Atteggiamento simile a quello che avrebbe avuto il deputato Sammartino, visto aggirarsi tra i banchi del parlamento in apprensione. La riforma presentata dal professore Salvatore Barbagallo, suo successore in giunta, somigliava a un voto per lui (Sammartino, cioè). Pressioni che un’aula già nervosa ha deciso di non reggere.

Quando si arriva al voto su un emendamento soppressivo dell’articolo 3, le opposizioni chiedono e ottengono il voto segreto. Il presidente Gaetano Galvagno avverte tutti: «Vi ricordo che l’eventuale soppressione farebbe cadere la norma». Alle 16,53 Sala d’Ercole decide di fare cadere l’articolo 3, la riforma dei Consorzi di bonifica e la linea del governo Schifani. Sessantuno presenti, 31 favorevoli alla soppressione, un’astenuta, tre non votanti (cioè fuori dall’aula), 26 contrari. Galvagno è costretto a sospendere tutto e a convocare una capigruppo, mentre di riforma si riparlerà alla prossima sessione parlamentare.

La conta comincia subito. Partito democratico e Movimento 5 stelle, insieme, fanno 20 voti. Più uno di Ismaele La Vardera, grande oppositore di Schifani. I traditori sarebbero da qua in poi. Osservati speciali sono gli autonomisti di Grande Sicilia, 3 voti. E gli altri? L’astensione di Margherita La Rocca Ruvolo (pubblica) e il non voto di Riccardo Gennuso e Bernadette Grasso potrebbero essere segnali di una linea di generale fastidio di Forza Italia (9 votanti, esclusi i citati). Un pezzo consistente del partito avrebbe voluto mettere le cose in chiaro con il “suo” governatore. Potrebbero essere sufficienti. Ma c’è chi dice che, forse, da Fratelli d’Italia e da Sud chiama Nord possa esserci stato un ripensamento.