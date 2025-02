La rotta della cocaina: cinque imputati scelgono l’abbreviato

L'inchiesta

Distrutta la mezza tonnellata di droga sequestrata a settembre su un peschereccio in mezzo al Mediterraneo.

Distrutti i cinque quintali di cocaina che lo scorso settembre furono sequestrati in un peschereccio. I narcos Sud Americani hanno perso 100 milioni di guadagni illeciti grazie all’azione della guardia di finanza etnea.I 450 panetti sono stati scortati dai militari della Guardia di finanza, con l’ausilio della componente specialistica “Antiterrorismo e Pronto Impiego” alla sede e dei finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina, fino all’impianto di autodistruzione nel Siracusano. L’operazione è stata autorizzata dalla procura di Siracusa dopo che la droga, partita dalla nave madre dal Brasile, dopo le analisi e la campionatura da cui è emerso un altissimo grado di purezza.Il trasporto è stato effettuato utilizzando un mezzo blindato scortato da un dispositivo misto composto da unità specializzate della Compagnia Antiterrorismo e Pronto Impiego e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania. Inoltre il tragitto è stato seguito da un elicottero.

I nomi dei cinque imputati

Lo scorso settembre furono anche arrestati i cinque membri dell’equipaggio Fabio Bottaro, Sebastiano Maiore, Nemaja Milosevic, Sebastiano Miraglia e Rosario Vinci, accusati di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantitativo. Le difese (Gli avvocati Giampaolo Terranova, Giorgio D’Angelo, Licinio La Terra Albanelli) hanno documentato che la consegna della cocaina sarebbe avvenuta a largo di Capo Passero e che quindi il reato è stato compiuto nel Siracusano, un particolare che ha permesso di circoscrive la competenza giudiziaria nel territorio aretuse. La procura, vista l’evidenza della prova, ha chiesto al gup di procedere con il giudizio immediato. Il giudice ha accolto ma i difensori hanno fatto istanza di abbreviato: quindi dovrà essere fissata l’udienza preliminare.

Colpo ai cartelli dei narcos