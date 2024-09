La scuola è ripartita, ecco feste e ponti di quest’anno: vacanze di Natale lunghissime e super pausa tra aprile e maggio

viaggi e weekend

Tra Pasqua e 25 aprile bastano due giorni di ferie per 10 di vacanza

La scuola è appena ricominciata e scandirà la vita delle famiglie fino a giugno. Ecco le feste e i ponti da segnalare per questo 2024/25 in modo da trovare spazi per fughe, weekend e “super pontoni”. Il calendario 2024/25 prevede vacanze di Natale più lunghe del solito e ponti di fine aprile-inizio maggio.

Riguardo alle feste si resterà a casa da scuola durante tutti i giorni previsti come festa nazionale, ovvero: l’1 novembre 2024, l’8 dicembre 2024, il 25 e 26 dicembre 2024, 1 gennaio 2025, il 6 gennaio 2025, il 20 e 21 aprile 2025 Pasqua e Lunedì dell’Angelo, il 25 aprile 2025, l’1 maggio 2025, il 2 giugno 2025.