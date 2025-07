La tragedia in spiaggia, ragazzino scava una buca e viene inghiottito dalla sabbia

viterbo

Stava giocando con i fratellini piccoli quando inaspettatamente le pareti gli sono crollate addosso

Scava una buca in spiaggia e muore soffocato dopo essere stato inghiottito dalla sabbia a Montalto di Castro. Vittima della tragedia un ragazzo di 17 anni. Il giovane, con i due fratelli più piccoli, aveva scavato un buca profonda nella sabbia nei pressi del camping Villaggio California, dove era in vacanza con i genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tuscania. Indaga la procura della Repubblica di Civitavecchia. I Carabinieri di Tuscania, delegati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia stanno effettuando alcune verifiche sui sistemi di salvataggio (torrette di avvistamento e presenza del bagnino), anche se la tragedia è avvenuta su una spiaggia libera, che secondo il regolamento dovrebbe comunque prevederne la presenza. I rilievi sono stati effettuati dal nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Viterbo. L’informativa è stata inviata in procura.

